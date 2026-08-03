Adriana González Camarena, artista y nieta del muralista Jorge González Camarena, acusó inacción de las autoridades ante los casos de despojo que se han presentado en la Ciudad de México, de los cuales su familia también es víctima.

Añadió que las personas que han sufrido estos hechos tampoco tienen un acompañamiento, información o una ruta sencilla para recuperar su patrimonio.

“En cambio, pareciera que quienes actúan al margen de la ley encuentran más facilidades que quienes acuden a las instituciones buscando justicia”, enfatizó en una carta abierta que compartió en sus redes sociales dirigida a las autoridades correspondientes.

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Recordó que su familia -y la de su abuelo- también es víctima de un despojo. A pesar de haber realizado las denuncias correspondientes y haber solicitado la intervención de los cuerpos policiales, no ha tenido una resolución favorable.

“Confié en las instituciones. Sin embargo, la respuesta fue la inacción. La reforma al Código Penal para la Ciudad de México fortaleció el combate al delito de despojo e incorporó una protección especial cuando la víctima es una persona adulta mayor. Esa reforma representa un avance importante, pero ninguna ley transforma la realidad si quienes deben aplicarla permanecen inmóviles”, aseveró.

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Agregó que los invasores continúan ocupando el inmueble, por lo que no puede guardar silencio cuando hay una persona adulta mayor que está enferma y con movilidad limitada, quien además está privada de su hogar.

“El despojo no solo arrebata una propiedad. Despoja a las personas de su historia, de su seguridad, de su paz y de su confianza en el Estado. Rompe familias, destruye proyectos de vida y obliga a quienes deberían estar viviendo una etapa de tranquilidad a enfrentar procesos desgastantes, costosos y profundamente dolorosos”, afirmó.

La pintora subrayó que su caso tiene un significado para el patrimonio cultural de México, ya que la familia del muralista González Camarena se ha dedicado a preservar el legado del artista.

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Enfatizó que una sociedad se mide por la manera en que protege a sus adultos mayores, por lo que no debería ejercer contra ellos la indiferencia ni el demora institucional.

“¿Quién responderá por la omisión? ¿Quién responderá por el sufrimiento de una mujer adulta mayor que ha tenido que suplicar que se haga cumplir la ley? ¿Quién responderá por el mensaje que reciben los ciudadanos cuando observan que el despojo puede prolongarse mientras la autoridad permanece inmóvil? México necesita instituciones que actúen antes de que el daño sea irreparable”, añadió la también activista.

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mahc/LL