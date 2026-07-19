A partir del 1 de septiembre, desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, Morena impulsará un decálogo para aumentar la productividad legislativa y mantener la gobernanza legislativa.

Durante La Chilanguera de este domingo, la coordinadora morenista Xóchitl Bravo detalló que este decálogo incluye diálogo permanente con todas las fuerzas parlamentarias; respeto irrestricto a la pluralidad del Congreso; construcción de consensos antes que confrontaciones; y productividad legislativa, con una agenda que privilegie el interés público.

Asimismo, este decálogo incluye respeto a la Mesa Directiva y las comisiones; transparencia en la conducción de los trabajos parlamentarios; apertura al diálogo con organizaciones sociales, academia y sectores productivos; y gobernabilidad democrática, entendida como la capacidad de procesar diferencias mediante el acuerdo y no mediante la parálisis.

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“Consideramos muy importante que el Congreso esté a la altura de lo que la gente de la ciudad necesita. Esta ciudad necesita un Congreso que construya acuerdos y no que construya conflictos. Eso lo hemos hecho desde el día uno y lo seguiremos haciendo hasta que termine la Legislatura”, aseguró.

Asimismo, dio a conocer que actualmente se construye una propuesta para sacar adelante la dictaminación de diversas iniciativas durante el próximo periodo ordinario, a partir de las prioridades de los propios partidos representados en el Congreso capitalino.

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Reconoció que, si bien no es una tarea sencilla, se trabajará de manera permanente para que las iniciativas sean aprobadas por el Pleno, y que uno de los temas principales es el Paquete Económico de la Ciudad de México para el próximo año.

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Expuso que para las y los diputados morenistas el trabajo legislativo es de mucha responsabilidad y congruencia, por lo cual se escuchará las propuestas de las asociaciones y grupos parlamentarios que participan en la Jucopo. Ello, agregó, permitirá garantizar la gobernabilidad, el diálogo y los resultados a favor de la ciudadanía.

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“A pesar de ser mayoría absoluta en el Congreso de la Ciudad, vamos a seguir privilegiando el diálogo; siempre construyendo en el colectivo. Pero, por ninguna razón, ni por ninguna circunstancia, vamos a acceder al chantaje político”, adelantó.

Bravo Espinosa, manifestó que Morena seguirá en la ruta de construir mayorías, generar consensos y fortalecer la vida parlamentaria, pues ello permitirá garantizar el funcionamiento institucional del Congreso capitalino y, sobre todo, lograr acuerdos en beneficio de la capital y toda la población.

dmrr