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Nezahualcóyotl, Méx.- Policías de Nezahualcóyotl capturaron a ocho personas, presuntamente relacionadas con diversos delitos patrimoniales, entre ellos robos a transeúntes, a establecimientos comerciales y el aseguramiento de una motocicleta con reporte de robo.
En la colonia Maravillas, policías del Sector 6 detuvieron a Geovanny Alexis “N”, señalado por despojar, con un cuchillo, a un ciudadano de su dinero.
Durante la intervención fueron asegurados el efectivo, un arma blanca y el mototaxi en el que intentó escapar.
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En Plaza de Aragón, elementos motorizados del Sector 2 detuvieron a Enrique “N”, presuntamente responsable de un robo con violencia a transeúnte; recuperaron dinero en efectivo y un teléfono celular.
En otro hecho, registrado en La Perla, policías del Sector 12 detuvieron a Mauricio “N”, señalado por el robo de un teléfono celular. Durante la intervención fue recuperado el equipo y asegurada una réplica de arma de fuego.
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En hechos distintos, elementos del Agrupamiento Metropolitano Titanes y del Sector 11 UTN detuvieron a José “N” y Celso “N”, presuntos responsables de robos a establecimientos comerciales, uno de ellos en una tienda Oxxo y otro en un Zorro Abarrotero; recuperaron la mercancía sustraída.
En otra acción, policías del Sector 11 UTN detuvieron a Alejandro “N”, quien fue señalado por la víctima como el probable responsable del robo de una motocicleta. La unidad fue recuperada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.
También, en la colonia Maravillas, elementos del Sector 6 implementaron un operativo de búsqueda tras el reporte de un robo con violencia a una tienda Oxxo; lograron la detención de Carlos Francisco “N”, a quien le fueron aseguradas botellas de licor, dinero en efectivo y un cuchillo presuntamente utilizado durante el asalto.
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Oficiales del Sector 3 Lago detuvieron a Rigoberto Centeno “N”, acusado por una mujer como el probable responsable de sustraer dinero en efectivo de su bolsa en calles de Plazas de Aragón.
Las ocho personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.
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El comisario general de Seguridad Ciudadana, Vicente Ramírez García, destacó que estos resultados son reflejo del trabajo permanente que realizan las y los policías municipales.
"Cada detención representa una respuesta inmediata a la confianza que deposita la ciudadanía en su policía. Seguiremos fortaleciendo la presencia operativa para prevenir delitos y detener a quienes afecten la tranquilidad de las familias de Nezahualcóyotl."
Las acciones forman parte de los operativos permanentes del Mando Unificado Oriente, dio a conocer el funcionario municipal.
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mahc/LL
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