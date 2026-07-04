Pachuca.- Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca, Hidalgo, resultaron lesionados con arma blanca luego de acudir a atender un reporte sobre un presunto robo a una tienda de conveniencia.

De acuerdo con la información oficial, tras recibirse una llamada de emergencia que alertaba sobre un asalto en un establecimiento comercial ubicado en el fraccionamiento Hacienda de Tizayuca, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar.

Al arribar, los agentes localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las reportadas. Sin embargo, al intentar intervenir, el individuo atacó con un arma blanca a dos elementos de la corporación causándoles lesiones.

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Tras la agresión, se solicitó el apoyo de más unidades, lo que permitió el aseguramiento del presunto responsable y del arma utilizada. De acuerdo con las autoridades, el detenido también estaría relacionado con otro hecho ocurrido el pasado 1 de julio en un establecimiento de la misma zona.

Los dos policías heridos recibieron atención médica inmediata y posteriormente fueron dados de alta, por lo que su estado de salud se reporta como estable.

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El presunto agresor, así como el arma asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Las autoridades recordaron que, durante el desarrollo de las investigaciones, al detenido le asiste el principio de presunción de inocencia, en términos de la legislación vigente.