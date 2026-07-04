Desde hace 40 años, México arrastra una “maldición” con los Cuartos de Final. En sus siguientes ocho participaciones, siete veces fue eliminado en Octavos de Final y una en Fase de Grupos, con el reciente fracaso de Qatar 2022. Contra Inglaterra, el Tricolor tiene una oportunidad de oro para romper esa racha negativa y hacer historia. Sin embargo, Santiago Giménez tiene la mente puesta en objetivos más grandes.

Antes de la serie de eliminación directa en el Estadio Ciudad de México, el delantero del AC Milan mencionó que “no pensamos en el quinto partido. Eso es una mentalidad mediocre. Tenemos que aspirar a más y vamos por ello”.

Esa es la nueva filosofía que cambió la mentalidad de la Selección Mexicana. Ya no existe el conformismo y no existen las barreras psicológicas. En este proceso mundialista, bajo las órdenes de Javier Aguirre, cambió el carácter del Tricolor.

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Santiago Giménez con la Selección Mexicana, durante el Mundial de 2026 - Foto: Imago7

La afición festejó en el Ángel de la Independencia cada triunfo de esta Copa del Mundo, pero los jugadores saben que todavía hay mucho camino por recorrer si desean escribir sus nombres en la historia de la Selección Mexicana.

“Nos mantenemos humildes, no hemos ganado nada, queda mucho camino y no hay que agrandarnos en las victorias ni humillarnos en las derrotas”, señaló el canterano del Cruz Azul.

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Santiago no ha tenido la oportunidad de marcar diferencia en el marcador en ninguna de sus tres apariciones en el Mundial, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo previo al gol de Álvaro Fidalgo contra República Checa en el último partido de la fase de grupos.

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Santiago Giménez con la Selección Mexicana, durante el Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Sin embargo, el "Bebote" no pierde la confianza y se mantiene tranquilo de poder aportar desde el lugar que le toque entrando desde la banca de suplentes.

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A México le llegó el momento de demostrar que “el mejor Mundial en la historia” no es sólo una frase que usaron para motivarse y convertirla en realidad.