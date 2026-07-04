La Selección Mexicana tiene a un país latiendo a su ritmo. Desde el pasado 11 de junio, las alegrías del pueblo tricolor son cortesía del equipo de Javier Aguirre en esta Copa del Mundo de 2026.

Son cuatro victorias y cada una fue de menos a más con la euforia en las calles de la República Mexicana. Lamentablemente, el pasado martes 30 de junio hubo como consecuencia cuatro decesos por asfixia en la capital del país.

Fueron más de un millón de personas las que salieron a las calles de la Ciudad de México a festejar el pase de la Selección Nacional a los Octavos de Final y es por ello que Guillermo Ochoa hizo un llamado a la afición.

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"Ya supimos lo que pasó el otro día. Mando un pésame para los familiares. Entre mexicanos debemos cuidarnos y tomar conciencia. Sabemos que el futbol mueve mucho y ojalá el día de mañana se pueda repetir, pero que festejemos cuidándonos, con alegría, en paz, cuidando las calle y monumentos. Es responsabilidad de todos”, declaró "Memo" Ochoa.

Por otra parte, pidió que no dejen de alentarlos como lo han hecho en el Coloso de Santa Úrsula y en Guadalajara. Mañana, ante Inglaterra, quiere ver a la afición con la misma intensidad que en los duelos pasados.

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“A la gente pedirle que sigan como van porque se siente en la cancha su empuje. Ese extra que nos motiva. La gente que está afuera, los que se reúnen para ver el juego, todos, pero que también nos cuidemos”, enfatizó el meta mexicano.

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