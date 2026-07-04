Gilberto Mora parece que vive en una realidad distinta, esa, que según Guillermo Ochoa, lo hace ver como un futbolista con más de 100 partidos en la Selección Mexicana.

Hablar de ‘Morita’ y de Paco Memo, es hacerlo del elemento más joven y experimentado del actual Tricolor, respectivamente. La comunión que han logrado estos dos jugadores se ha convertido en un fenómeno en redes sociales.

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“Mucha alegría, es parte de vivir un Mundial. No podemos andar por la calle con la gente, entonces lo vivimos aquí, a nuestra manera, concentrados, disfrutando en todo momento y la afición es parte de”, declaró Ochoa sobre como ven a la distancia el tema de las redes.

Sin embargo, sí lanzó un mensaje importante sobre el futuro de Gil Mora y espera que siga así, alejado de “una realidad” que podría alterar su perspectiva dentro del futbol.

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“Gil es un chico con muchas cualidades, parece que tiene ya 100 partidos con la Selección y mantenerlo así, que no se dé cuenta de la realidad porque juega mejor, tranquilo y nosotros, yo en lo personal de más experiencia, me toca hacerlo sentir así, en confianza, con alegría”, aseveró sobre el momento del mediocampista.

“Tenemos tiempo para platicar, para convivir. Todo ha sido sano y juegue quien juegue el equipo demuestra estar al nivel”, concluyó el histórico arquero.