La bancada de Morena en la Ciudad de México refrendó el llamado de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a ver el partido de octavos de final México vs Inglaterra, cerca de casa y en un ambiente de paz, para evitar escenarios fatales como el del martes pasado durante las celebraciones en el Ángel de la Independencia.

La diputada Xóchitl Bravo hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México para que las celebraciones sean en armonía y cerca de casa, para evitar saturar Paseo de la Reforma, lugar en donde se concentran las celebraciones por el Mundial 2026.

“Lo que hoy pasa en la Ciudad de México es algo extraordinario. Hoy se vive la felicidad en las calles; hoy la gente sale y toma los espacios públicos. Pero, como ya vimos, el aumento del número de personas, partido tras partido, obliga a ir modificando la operatividad y las recomendaciones en torno a los festejos”, puntualizó.

Paulo Emilio García destacó que en cada alcaldía se instalará al menos un festival futbolero, con oferta de artistas y grupos musicales. Fotos: Especiales (@CulturaCiudadMx)

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La morenista también pidió a las personas que asistan al FIFA Fan Fest en el Zócalo y a los festivales futboleros que se realizan en las alcaldías, a permanecer en esos lugares y no trasladarse al Ángel de la Independencia, que estará resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Recomendó a la población seguir las indicaciones de Protección Civil de la Ciudad de México: acudir con anticipación a las sedes, identificar rutas de salida y puntos de encuentro en caso de contingencia, evitar aglomerarse en los accesos, y atender en todo momento las instrucciones del personal en sitio.

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Por su parte, el legislador Paulo Emilio García subrayó que las actividades son libres y gratuitas, pero están sujetas a cupo, por lo que resulta importante distribuirse en todo el corredor y respetar los aforos que indiquen las autoridades a través de los canales oficiales del gobierno de la ciudad, y pidió a la población no participar en retos virales que ponen en riesgo la salud.

La diputada Xóchitl Bravo hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México. FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL

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Festivales futboleros de alcaldías tendrán artistas y grupos musicales

Paulo Emilio García destacó que en cada alcaldía se instalará al menos un festival futbolero, con oferta de artistas y grupos musicales, para que la fiesta se viva desde las propias demarcaciones, pues “la alegría se vive en todos los rincones de la ciudad, en comunidad, sin necesidad de concentrarse en un solo lugar”.

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“Serán 62 puntos de proyección gratuita del partido. La Ciudad de México es la sede mundialista de los tres países que más oferta pública deportiva y cultural ha desplegado para democratizar el mundial”, recalcó.

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