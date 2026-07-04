Las obras que conectan a la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro con el Jardín Flotante, que fue proyectado como parte de las obras del Mundial de Futbol, continúan.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar que los trabajadores siguen laborando en las estructuras del parque elevado, obra que quedó pendiente cuando la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lo inauguró el pasado 7 de junio.

Obreros en el sitio comentaron que prevén que los trabajos en Chabacano concluyan en un estimado de dos semanas, lo que permitirá a la ciudadanía acceder al Jardín Flotante a través de la Línea 2 Metro.

Actualmente los trabajos se concentran en las rampas que darán acceso del Metro Chabacano al Jardín Flotante, que ya cuentan con piso y barandal; no obstante, un trabajador comentó que prevén “subir un poco más los barandales” para dar más seguridad a los usuarios y colocar láminas en los costados de las rampas para evitar filtraciones.

“Va a quedar como en otras dos semanas (…) o antes (rampa que conecta con Jardín Flotante). Nos hace falta tapar esta parte (costados) de aquí, por los dos lados. Faltan los trabajos para que no se avienten las personas por ahí, se va a poner lámina y este (barandal) lo vamos a subir un poco más. Ya nada más falta este pedacito (rampa)”, relató.

En la parte trasera de la estación Chabacano también se observa a varios trabajadores laborando en la parte elevada en la que se encuentran las estructuras que ampliarán el Jardín Flotante con el sur de la capital.

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Al respecto, autoridades de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) aseguraron a este diario que hasta el momento no hay ninguna información oficial sobre la conclusión de trabajos de obra en Chabacano en su conexión con el Jardín Flotante.

Este parque elevado tiene una extensión de 1.8 kilómetros y va desde el Metro Pino Suárez hasta Chabacano, aunque dicha conexión aún no está lista. Está conformado por siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas representativas del Valle de México.

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