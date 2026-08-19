Cuernavaca.- El Ayuntamiento de Cuernavaca y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) activaron una mesa de trabajo para ordenar la expansión de asentamientos humanos en "La Franja", zona conurbada que limita con los municipios de Tepoztlán y Jiutepec.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado revisó con autoridades federales los avances para regularizar y contener el crecimiento urbano sobre el perímetro protegido del Parque Nacional El Tepozteco.

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En la mesa técnica participaron Marco Antonio Castro Martínez, director regional del Centro y Eje Neovolcánico de la CONANP, y Francisco Javier Medina González, director del Parque Nacional El Tepozteco, junto con titulares de Desarrollo Sustentable y Obras Públicas municipales.

El Ayuntamiento de Cuernavaca informó que las autoridades fijaron acuerdos para delimitar las atribuciones operativas en el territorio, con el objetivo de frenar la invasión de la reserva natural sin desatender a la población ya establecida en el polígono.

Acordaron asimismo que el esquema de intervención conjunta establecerá criterios de desarrollo urbano y protección ambiental para detener el impacto ecológico en la frontera norte del municipio.

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afcl/LL