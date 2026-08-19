El Gobierno de la Ciudad de México ampliará hasta diciembre de 2026 el plazo para que los anfitriones que ofrecen el servicio de Estancia Turística Eventual puedan registrarse e incorporar sus inmuebles en el Registro de Plataformas y Anfitriones de Estancias Turísticas Eventuales.

Lo anterior, ante la afluencia de solicitudes y la diversidad de casos particulares relacionados con los inmuebles.

Por medio de un comunicado, la administración local indicó que esta ampliación permitirá dar atención adecuada a los distintos casos planteados por las personas anfitrionas. Además, se seguirán atendiendo individualmente los casos de anfitriones e inmuebles que presentan circunstancias particulares.

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La administración capitalina precisó que el registro es un proceso permanente, el cual continuará abierto para quienes no ofrecen el servicio aún pero buscarían ofrecer sus propiedades bajo esta modalidad puedan realizar el trámite en cualquier momento a través de la página estanciaeventual.cdmx.gob.mx, plataforma disponible las 24 horas del día.

Asimismo, se dio a conocer que las plataformas que ofrecen servicios de Estancia Turística Eventual se encuentran modificando sus sitios web y aplicaciones, en cumplimiento de la normatividad, para habilitar el formulario que permitirá incorporar los folios de registro de las propiedades donde se presta el servicio. “El Gobierno capitalino ha mantenido un diálogo permanente con representantes de las plataformas y con personas propietarias de viviendas que participan en esta modalidad de alojamiento, con el propósito de facilitar el cumplimiento de la regulación y atender las dudas que se presenten durante el proceso”, indicó el Gobierno de la CDMX.

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Para resolver dudas, hacer citas o recibir orientación sobre el proceso de registro, las personas interesadas pueden comunicarse a los siguientes medios de contacto de la Secretaría de Turismo capitalina ha puesto a disposición de la ciudadanía: atencion.anfitriones@gmail.com y atencion.anfitriones@turismo.cdmx.gob.mx, o al teléfono 55 5286 9077, extensiones 2703 y 2704.

LL