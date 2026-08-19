El delantero argentino Julián Álvarez quedó fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid para el debut en La Liga ante el Málaga el miércoles.

Álvarez le comunicó al Atlético durante el receso de temporada que quiere ser transferido, pero el club indicó que no tiene intención de negociar su salida.

El entrenador Diego Simeone manifestó el martes que Álvarez, de 26 años, no estaba en la lista para el partido contra el Málaga en el Estadio Metropolitano porque todavía no estaba físicamente listo.

Simeone expresó que sigue contando con Álvarez para la temporada. Lo calificó como el mejor jugador del equipo y espera que esté disponible para jugar el partido de liga del domingo contra el Villarreal.

Tampoco fueron incluidos en la convocatoria el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, recién fichado, y el delantero Alexander Sorloth, lesionado.

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Horario y canal para ver el Atlético de Madrid vs Málaga

El Málaga tendrá siete bajas por lesión -Carlos Dotor, Fernando Calero, Adrián Niño, Aaron Ochoa, Juanpe Jiménez, Diego Murillo y Moussa Diarra- para su regreso a LaLiga; duelo que disputará en el campo del Atlético de Madrid.

Fecha: Miércoles 19 de agosto

Horario: 13:00

Transmisión: Canal 516 Sky Sports

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