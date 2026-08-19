El diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores, anunció de manera formal solicitó licencia para separarse de sus funciones a partir del 31 de agosto, a fin de dirigir el partido Construyendo Sociedades de PAZ a nivel nacional.

En conferencia de prensa, el legislador guinda rechazó los señalamientos de que durante su encargo como Presidente de la Sección Instructora, haya frenado procedimientos de desafuero contra diversos congresistas.

"Se dice que yo obstaculicé procedimientos y no es real, justo al contrario, soy un abogado con formaciones de leyes y me correspondió a mí defender la institución del fuero. Se hizo un trabajo técnico muy profesional, sea organizó todo el archivo tanto de las acciones jurisdiccional, y rechazo esas opiniones de que obstaculicé esos procedimientos", declaró.

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Hugo Eric Flores formaliza solicitud de licencia para dirigir PAZ (19/08/2026). Foto: Antonio López Cruz / EL UNIVERSAL

Recordó que otros dirigentes pueden llevar su encargo siendo legisladores, tal es el caso del Senador Alejandro Moreno, sin embargo, explicó que consideró pertinente solicitar licencia.

"No es sencillo separarse pero creo que en estos momentos eso es lo mejor, es legal mi permanencia si así lo hubiésemos decidido pero en lo personal es una reflexión que compartí con algunos diputados entre ellos el coordinador de nuestra bancada Ricardo Monreal. La razón es sencilla, considero incompatible en estos momentos esa posibilidad y he decidido solicitar licencia", expresó.

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Hugo Eric Flores aseguró que a pesar de que antaño apoyaron a Morena con el PES, su nuevo partido, PAZ, será independiente.

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Hugo Eric Flores formaliza solicitud de licencia para dirigir PAZ (19/08/2026). Foto: Antonio López Cruz / EL UNIVERSAL

"En 2018 con el PES ayudamos a llevar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Después fuimos víctimas de un fraude electoral y tuvimos que organizarnos. Ahora somos una organización independiente, autónoma que surgió desde 2006 con el registro del partido político estatal Baja California... ... La verdad es que nunca hemos ido a un satélite, en el 18 buscamos una alianza para transformar nuestro país. El próximo sábado haré un pronunciamiento al respecto. Con solamente adelanto nosotros somos y siempre hemos sido una organización independiente y autónoma", sentenció.

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Finalmente, lamentó no haber logrado la aprobación de sus iniciativas para que la subcomisión de examen previo pasara a ser parte de la comisión jurisdiccional, así como su iniciativa para eliminar el fuero.

Descarta Gutiérrez Luna presidir Sección Instructora en Diputados

Tras la renuncia de Hugo Erick Flores a la Presidencia de la Sección Instructora, el diputado Sergio Gutiérrez Luna descartó postularse para ocupar ese cargo en la Cámara de Diputados.

Entrevistado en el Senado de la República, el expresidente de la cámara baja explicó que su interés principal es mantenerse como vicepresidente de la Mesa Directiva en San Lázaro.

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“Yo siempre he dicho que estaré donde más me necesite el movimiento, y creo que en este momento darle continuidad al trabajo que hemos ahí desarrollado en la Mesa Directiva es algo que yo platicaré con mis compañeros, que buscaré su apoyo para continuar en la mesa directiva. No está en mi panorama ir a la sección instructora o buscar esa posición. Creo que hay otros compañeros que pueden ahí hacer un muy buen papel”, respondió a pregunta expresa.

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Sergio Gutiérrez Luna, expresidente de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro

Gutiérrez Luna informó que en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, que se realizará el próximo 30 de agosto, se tomarán decisiones sobre algunos nombramientos al frente de comisiones en la Cámara de Diputados.

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Dijo que ya platicó con el coordinador de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, para expresarle su intención de mantenerse en la Mesa Directiva.

Señaló que la sección instructora es una posición muy técnica, por lo que al frente debe quedar una persona con un perfil “de conocimiento jurídico y efectivamente sobria, para que pueda resolver lo que ahí se llegare a plantear, y esto lo veremos en septiembre”.

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“No está en mi panorama ir a la sección instructora o buscar esa posición. Creo que hay otros compañeros que pueden ahí hacer un muy buen papel, de los retos que esté en esta sección, y yo, por mi parte, pues, en esta línea. Con la experiencia que he tenido de haber presidido la cámara en dos ocasiones, de haber sido vicepresidente en dos ocasiones, buscaré el apoyo de las compañeras y los compañeros, que son al final los que deciden. He dialogado también con el coordinador Monreal para comentarle esta visión que yo tengo, de dónde puedo ser más útil al movimiento, más útil a la fracción y a nuestro bloque mayoritario”, apuntó.

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