A través de redes sociales, una fanática de Disney, conocida en TikTok como "Peter Pan girl" se convirtió en la protagonista de una polémica, luego de que diversos usuarios calificaran su comportamiento con los actores del parque como "invasivo".

Toni Kulusich, una creadora de contenido de 27 años, suele acudir aproximadamente una vez por semana a Disneyland y comparte a menudo con sus seguidores sus interacciones con distintos personajes del parque, específicamente Peter Pan.

Su afición por este personaje infantil provocó una ola de críticas después de que uno de sus videos, en el que le entrega al personaje un llavero tejido con forma de pato, superara los nueve millones de reproducciones en la plataforma.

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Disfruta de los eventos de temporada en Disneyland 2026 con tu familia. Foto: Disneyland

Usuarios acusan a fan por presunto acoso a actores del parque

A partir de entonces, usuarios de redes sociales comenzaron a analizar sus videos anteriores y llegaron a calificarla de "acosadora". Incluso circuló una petición en línea para solicitar que fuera expulsada de Disneyland.

Kulusich también enfrentó una situación de mayor gravedad cuando, según relató a la revista WIRED, alguien publicó información sobre el lugar donde trabaja, por lo que su jefe tuvo que modificar sus horarios por motivos de seguridad.

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En medio de la polémica, un antiguo intérprete de Peter Pan que tuvo encuentros con Kulusich durante su trabajo en Disneyland defendió a la fanática y pidió poner fin al acoso que ha recibido por internautas en internet.

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Algunos de los comentarios más repetidos en la plataforma eran: "Chica, es un adulto, déjalo trabajar", "¿Dónde está su seguridad?", "Lleva molestando a Peter durante una década", "Apuesto a que desearía poder volar de verdad".

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¿Qué respondió el ex actor de Disney?

A través de un video, uno de los ex integrantes del elenco reconoció que la joven podía mostrarse más entusiasta que otros visitantes, admitiendo que su interacción con ella lo llegó a sentirse "un poco incómodo". No obstante, aseguró que nunca llegó a comportarse de manera inapropiada.

Asimismo, el intérprete estableció que nunca intentó establecer contacto con el actor fuera de su papel como Peter Pan, contrario a otros visitantes cuyo comportamiento sí ha cruzado límites. "Tenemos que poner fin al discurso y al acoso en línea, no está haciendo nada malo", señaló.

One of the Peter Pan actors from many of Peter Pan Girl’s older videos has come forward to talk about his experience with her as well as another guest pic.twitter.com/NBcL1tlA42 — Matt (@DisneyScoopGuy) August 17, 2026

La defensa resultó relevante debido a que parte de la controversia surgió precisamente de las interpretaciones de usuarios sobre el lenguaje corporal de los actores, asegurando que se mostraban nerviosos o incómodos junto a la joven, durante determinadas interacciones.

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Kulusich explicó a WIRED, los intérpretes que representan a Peter Pan suelen reconocerla cuando la encuentran en el parque y recuerdan algunos de los regalos o interacciones que han tenido con ella, manteniendo su fanatismo desde 2016.

"Si la gente me va a odiar, no voy a dejar que eso me detenga. Porque sé que no estoy haciendo nada malo", afirmó a WIRED, donde también rechazó las acusaciones de que pase sus visitas persiguiendo al personaje, explicando que su afición representa una manera de conectar con su infancia.

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