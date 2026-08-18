Cada 28 de agosto se conmemora en México el Día del Abuelo, una festividad orientada a brindar reconocimiento, apoyo y calidez a las personas adultas mayores. En este contexto, el Gobierno de México, mediante el Instituto Nacional de Las Personas Adultas Mayores (INAPAM), mantiene habilitado un catálogo continuo de beneficios económicos que abarca múltiples rubros comerciales e industriales para respaldar el ingreso de este sector poblacional.

Al cumplir 60 años todos los mexicanos pueden tramitar la tarjeta del INAPAM. Foto: Realizada con IA

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Restaurantes y cafeterías en la CDMX con descuento del INAPAM

De acuerdo con el Directorio Oficial de Beneficios en Alimentación emitido por el Gobierno de México a través del INAPAM, las personas adultas mayores que cuentan con su credencial vigente acceden a tarifas preferenciales en diversos establecimientos gastronómicos repartidos en las alcaldías de la capital:

Darsky Coffee Cafetería (Azcapotzalco): Ofrece un 20% de descuento en Toronja #209, colonia Nueva Santa María.

Ofrece un 20% de descuento en Toronja #209, colonia Nueva Santa María. Bellini Montecito S.A. de C.V. (Benito Juárez): Otorga el 15% en la cuenta total en Montecito #35, piso 45, colonia Nápoles.

Otorga el 15% en la cuenta total en Montecito #35, piso 45, colonia Nápoles. Grupo Daruma S.C. (Benito Juárez): Aplica un 10% de descuento en Porfirio Díaz #534, colonia Nochebuena.

Aplica un 10% de descuento en Porfirio Díaz #534, colonia Nochebuena. Jaquelin Liset Lipe Morales (Benito Juárez): Concede un 12% de descuento en Magdalena #434, colonia Del Valle.

Concede un 12% de descuento en Magdalena #434, colonia Del Valle. Pastelería Patricia Ramírez Herrera (Benito Juárez): Otorga un 10% de descuento en Pennsylvania #51, colonia Nápoles.

Otorga un 10% de descuento en Pennsylvania #51, colonia Nápoles. Comercial Cajiro / Delizia Pastelería (Coyoacán): Aplica un 15% de descuento en Avenida División del Norte #2831, colonia Parque San Andrés.

Aplica un 15% de descuento en Avenida División del Norte #2831, colonia Parque San Andrés. Comercializadora de Alimentos Velest (Cuauhtémoc): Brinda un 10% de descuento en Carlos J. Meneses #197, colonia Buenavista.

Brinda un 10% de descuento en Carlos J. Meneses #197, colonia Buenavista. El Timón de Cortés (Cuauhtémoc): Otorga un 10% de descuento en Dr. Enrique González Martínez #5, colonia Santa María la Ribera.

Otorga un 10% de descuento en Dr. Enrique González Martínez #5, colonia Santa María la Ribera. Restaurante Chilpa (Cuauhtémoc): Aplica un 10% de descuento en Chilpancingo #35, colonia Hipódromo Condesa.

Aplica un 10% de descuento en Chilpancingo #35, colonia Hipódromo Condesa. Restaurante Curado (Cuauhtémoc): Ofrece un 10% de descuento en Puebla #334, colonia Roma Norte.

Ofrece un 10% de descuento en Puebla #334, colonia Roma Norte. Restaurante Green Bar (Cuauhtémoc): Otorga un 15% de descuento en Londres #71, colonia Juárez.

Otorga un 15% de descuento en Londres #71, colonia Juárez. Restaurante Nuevo Tehuacán (Cuauhtémoc): Concede un 10% de descuento en Dinamarca #47, colonia Juárez.

Concede un 10% de descuento en Dinamarca #47, colonia Juárez. Tortas Albaricoque (Cuauhtémoc): Aplica entre el 10% y el 15% de descuento en Antonio Caso #15, colonia San Rafael.

Aplica entre el 10% y el 15% de descuento en Antonio Caso #15, colonia San Rafael. Restaurant Vegetariano Lindavista (Gustavo A. Madero): Ofrece un 5% de descuento en Avenida Instituto Politécnico Nacional #1848, colonia Lindavista.

Adultos mayores que presenten su tarjeta podrán obtener un descuento en estos restaurantes. Foto: Archivo El Universal

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Beneficios en tiendas de ropa, servicios de envío y artículos para el hogar

Según el Directorio Oficial de Beneficios en Vestido y Hogar publicado por el INAPAM, la cobertura de los convenios abarca tiendas departamentales, paqueterías, zapaterías y boutiques en la Ciudad de México:

Servicios de paquetería y envíos: United Parcel Service de México ( UPS ) brinda un 25% de descuento en envíos nacionales e internacionales en sucursales autorizadas como Insurgentes Sur #1763 (Álvaro Obregón), Eugenia #189 (Benito Juárez) y Roma Norte (Cuauhtémoc). Por su parte, Estafeta Mexicana otorga un 15% de descuento en diversas sedes operativas en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa y Cuauhtémoc.

United Parcel Service de México ( ) brinda un 25% de descuento en envíos nacionales e internacionales en sucursales autorizadas como Insurgentes Sur #1763 (Álvaro Obregón), Eugenia #189 (Benito Juárez) y Roma Norte (Cuauhtémoc). Por su parte, Mexicana otorga un 15% de descuento en diversas sedes operativas en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa y Cuauhtémoc. Ropa y tiendas departamentales: Suburbia ofrece un 5% de descuento en sus sucursales de la capital, entre las que destacan Prolongación 5 de Mayo #3121 (Álvaro Obregón), Nextengo #78 (Azcapotzalco), Holbein #230 (Benito Juárez) y Miguel Ángel de Quevedo #175-F (Coyoacán). La cadena Grupo Julio aplica un 15% de descuento en establecimientos como Portal San Ángel, Patio Clavería, Mitikah, Plaza Delta, Perisur y Forum Buenavista.

ofrece un 5% de descuento en sus sucursales de la capital, entre las que destacan Prolongación 5 de Mayo #3121 (Álvaro Obregón), Nextengo #78 (Azcapotzalco), Holbein #230 (Benito Juárez) y Miguel Ángel de Quevedo #175-F (Coyoacán). La aplica un 15% de descuento en establecimientos como Portal San Ángel, Patio Clavería, Mitikah, Plaza Delta, Perisur y Forum Buenavista. Calzado y accesorios: Zapaterías Onena brinda un 12% de descuento en sucursales de Azcapotzalco (Rosario y Vallejo) y Cuauhtémoc (Allende, Izazaga, Mesones, Pino Suárez y Zócalo). Asimismo, la marca Forma Tu Cuerpo concede un 10% de descuento en fajas colombianas en sedes como Emiliano Zapata #375 (Benito Juárez) y Recife #679 (Gustavo A. Madero).

Las autoridades del Gobierno de México señalan que para hacer efectivas estas promociones basta con presentar la credencial oficial del INAPAM antes de solicitar la cuenta o realizar el pago en ventanilla.

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