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Culiacán, Sin. - La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde anunció que este año, se retomará los tradicionales festejos populares y artísticos del “Grito de Independencia”, sin adelantar el programa que se tiene previsto llevar a cabo para que los ciudadanos disfruten de la noche mexicana.
Señaló que en breve se dará a conocer el programa que se tiene proyectado presentar la noche del próximo 15 de septiembre, para festejar las fiestas patrias.
La mandataria estatal interina no emitió mayores comentarios sobre la posibilidad de contratar artistas o conjuntos musicales que en los dos últimos años, se tenía previsto su presentación en las noches mexicanas, pero que no se pudieron realizar.
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Los festejos de la noche mexicana que, durante los años 2024 y 2025, han sido cancelados por el tema de la inseguridad que se vive, volvió a ser programado para celebrarse este año, con un programa aún por definir
En septiembre del 2024, derivado del inició del estallamiento de la violencia, en las ciudades de Culiacán y los Mochis, los tradicionales festejos populares y artísticos de la noche del “Grito de la Independencia” fueron cancelados,
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La mañana del jueves 12 de septiembre del 2024, a través de un video, el gobernador en funciones del estado, Rubén Rocha Moya anunció la cancelación de los festejos populares del Grito de la Independencia y la suspensión de clases en los municipios de Culiacán, Cósala, Elota y San Ignacio, por espacio de dos días, ante los actos de violencia.
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dmrr/cr
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