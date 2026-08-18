Hermosillo, Sonora. - La construcción de vivienda social del Infonavit en Sonora enfrenta retrasos que mantienen en espera a miles de trabajadores, advirtió la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que demandó al organismo federal destrabar los proyectos pendientes y establecer fechas claras para su conclusión.

Javier Villarreal Gámez, secretario general de la CTM en Sonora, reconoció el impulso al Programa Nacional de Vivienda promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero señaló que los avances en el estado no corresponden con las metas anunciadas.

“Luchamos por muchos años porque se reactivará la vivienda social y nos preocupa muchísimo que no tenga el ritmo que se ha anunciado y que se ha comprometido”, sostuvo.

Lee también Américo Villarreal expresa sus condolencias por cuatro marinos fallecidos; sufrieron un accidente en muelle de Soto la Marina

La organización sindical señaló que Sonora enfrenta un rezago habitacional superior a las 200 mil viviendas, por lo que consideró prioritario que los proyectos anunciados se traduzcan en casas terminadas y entregadas a los trabajadores.

En Hermosillo, la CTM puso como ejemplo tres desarrollos. Altares Sur, con 912 viviendas proyectadas, permanece paralizado y registra apenas 32 casas terminadas.

[Publicidad]

En Monteseris, se contemplan mil 548 viviendas, pero la obra también se encuentra detenida y, de acuerdo con la información presentada por el sindicato, no registra viviendas concluidas.

Mientras tanto, Real de Minas mantiene trabajos en marcha para la construcción de alrededor de 864 viviendas y registra aproximadamente 96 unidades terminadas.

Lee también Autoridades de Mazatlán niegan supuesto secuestro de 10 personas; versión circula en redes sociales

[Publicidad]

La CTM también cuestionó que todavía no haya iniciado la construcción de vivienda en el norte y norponiente de Hermosillo, zonas donde se concentra una importante actividad industrial y miles de trabajadores de maquiladoras que buscan acceder a una casa mediante su crédito.

El diputado y secretario general de la CTM Hermosillo, Óscar Ortiz Arvayo, pidió al Infonavit nacional acelerar los proyectos que ya fueron iniciados.

“Los recursos del Infonavit son más que suficientes. El asunto es que no entendemos por qué están parados. El hecho es que está detenida la construcción de la mayoría de vivienda de Infonavit”, afirmó.

[Publicidad]

En otros municipios, el sindicato expresó preocupación por la ubicación de los desarrollos. En Cajeme, Navojoa y Agua Prieta, señaló, algunos proyectos se contemplan fuera de las zonas urbanas e incluso en áreas alejadas de los principales centros de trabajo.

Lee también Carambola de tres tráileres deja un lesionado en Arco Norte; reportan fuerte carga vehicular

CTM denuncia retrasos en construcción de viviendas del Infonavit en Sonora. Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

La CTM advirtió que construir vivienda lejos de las fuentes de empleo puede traducirse en mayores tiempos y costos de traslado para las familias, además de generar presión sobre la infraestructura y los servicios públicos.

[Publicidad]

Otro de los factores señalados por la organización es la participación de constructoras foráneas. La CTM planteó revisar su desempeño y dar mayor oportunidad a empresas y trabajadores sonorenses.

El sindicato también demandó que las nuevas unidades habitacionales cuenten desde su planeación con servicios básicos, transporte, escuelas e infraestructura suficiente, además de ubicarse cerca de los centros laborales.

Lee también Cae “El Mantecas”, alcalde morenista de San Juan Tianguismanalco, Puebla; es señalado del presunto delito de violación

[Publicidad]

Villarreal Gámez reconoció las gestiones del gobernador Alfonso Durazo para disponer de mil terrenos y adaptar el modelo de vivienda a las condiciones particulares de Sonora, pero advirtió que la organización continuará señalando los retrasos que afecten a los trabajadores.

“Luchamos mucho porque arrancara la vivienda y que esté frenada no lo vamos a permitir”, afirmó.

La CTM insistió en que el Infonavit debe garantizar un flujo oportuno de recursos, acelerar las obras pendientes y establecer calendarios concretos para la construcción y entrega de las viviendas.

[Publicidad]

“Hay un rezago habitacional muy serio y la vivienda es también un factor de bienestar y estabilidad para las familias. Es urgente que el Infonavit se ponga las pilas”, concluyó Villarreal Gámez.

dmrr/cr