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Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El gobernador Américo Villarreal Anaya y otras autoridades de Tamaulipas lamentaron el fallecimiento de cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar), al sufrir un accidente en una camioneta, donde perdieron la vida al caer en un río del municipio de Soto La Marina.
El mandatario tamaulipeco subió una esquela a sus cuentas de redes sociales, y manifestó lo siguiente: “Lamento profundamente la pérdida de cuatro elementos de la Secretaría de Marina. A sus familias, compañeros y seres queridos, les envío un abrazo solidario y mis más sinceras condolencias. Que sus familias encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descansen en paz”.
La Vocería de Seguridad Tamaulipas hizo lo propio, con una esquela en la cual lamentan el fallecimiento de los elementos de la Secretaría de Marina.
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En la información, confirmaron que en la madrugada de este martes se registró un accidente en un muelle ubicado en La Pesca, municipio de Soto la Marina, donde los cuatro integrantes de la Secretaría de Marina perdieron la vida.
Al lugar acudieron autoridades y cuerpos de emergencia para realizar las labores correspondientes.
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La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas también lamentó el fallecimiento de los cuatro marinos, y reveló sus nombres:
- Edgar de Jesús González Torres
- Héctor Iván Vázquez González
- Daniel Ocampo Esquivel
- Klebeer Israel Salvador Meza.
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dmrr/cr
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