Culiacán, Sin. - En un lapso de 24 horas en distintos puntos fueron privados de la vida en forma violenta cuatro personas, una de ellas del sexo femenino, cuyo cuerpo fue localizado a un costado de la carretera federal 15, muy cerca de la sindicatura de El Habal.

Conductores que circulaban por la carretera libre Mazatlán-Culiacán descubrieron que cerca del acotamiento, se encontraba una mujer sin aparentes signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades de seguridad, los cuales al acudir confirmaron el hecho.

Por las condiciones en que fue encontrada, se presume que esta fue sujeta a torturas, por lo que se dio parte a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos y forenses, iniciaron las primeras indagatorias sobre este hallazgo.

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En el mercado de abastos, conocido como la Yarda, dos jóvenes que viajaban en una motocicleta se estacionaron frente a un local con venta de aguacate, se introdujeron, fingiendo ser clientes y asesinaron a balazos a la persona que atendía.

Las autoridades que llegaron al lugar de los hechos fueron notificadas que la víctima del atentado era el propietario de nombre, Juan Ramón “N”, cuya edad no fue dada a conocer, por lo que se investigan las causas del atentado.

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En otro de los hechos de violencia que se registró en el fraccionamiento Infonavit Alarcón, de la ciudad de Mazatlán, dos personas del sexo masculino fueron atacados a balazos por personas desconocidas que viajaban en motocicleta

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Las autoridades de seguridad fueron alertadas por vecinos de la calle Las Garzas de detonaciones de armas automáticas, por lo que, al presentarse los elementos de la policía municipal, encontraron a dos hombres tirados en el piso con lesiones de armas de fuego.

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El personal médico del grupo de Bomberos Veteranos al prestarle los primeros auxilios determinó que una de las víctimas de nombre, Jaime “N” de 41 años de edad, no presentaba signos vitales y su acompañante fue llevado a un hospital.

Poco después, se conoció que la segunda persona que fue reportada como herida de gravedad, cuya identidad no se dio a conocer falleció a causa de las lesiones, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por el doble homicidio.

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