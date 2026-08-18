Un muro en medio de la Alameda Central, una conferencia impartida por el premio Pritzker 2024 Riken Yamamoto, y una exposición dedicada a las mujeres mexicanas arquitectas son algunos de los estelares de la 13° edición del festival de arquitectura Mextrópoli en Ciudad de México.

El encuentro, organizado por la revista "Arquine", estará distribuido en varias sedes principalmente al centro de la ciudad, se llevará a cabo del 17 al 20 de septiembre y tendrá como tema “Movimientos”, el cual se abordará a través de sus tradicionales conferencias magistrales, exposiciones, recorridos, cine y presentaciones de libros.

“En esta edición, el festival invita a reflexionar sobre ´Movimientos, los sociales, los materiales que construyen la urbe. Los movimientos humanos que transforman continuamente aquello que parecía establecido, y los tectónicos que nos recuerdan que incluso el suelo sobre el que construimos permanece en movimiento”, dijo Miquel Adrià en conferencia de prensa.

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Como en cada edición, el festival presentará una serie de pabellones instalados en la Alameda Central –espacio donde desde ayer ha comenzado un operativo para ordenar el ambulantaje–, entre los que se encontrará el ganador del Concurso Arquine 2026 y consiste en un muro de 5.50 metros de alto y 72 de largo que será colocado en paralelo al Palacio de Bellas Artes. “El muro”, como se titula el proyecto ganador, es una creación de los arquitectos Pedro Pérez Barroso, Ismael Torrano Montes de Oca, Márcio Flávio Motta Ribeiro, Naiara Valéria Barbosa Correa, André Miguel Coronha Lima Vieira, quienes proponen reflexionar en torno a la figura del mural:

“El motivo de este proyecto es reflexionar acerca de lo que hemos construído entre nosotros, reflejado en un muro encontrado en el mero corazón de la Ciudad de México que se extiende a través de la Alameda Central –la cual alguna vez ya había estado cercada– atravesando tres de sus corredores (no significa que van a quedar bloqueados) para hacer parar al transeúnte por lo menos un momento y que así cuestione tal circunstancia, en poco tiempo se dará cuenta que es posible traspasarlo e inconscientemente sentirá un alivio porque al final de cuentas no debería haber razón para dicho obstáculo”, se lee en el plano que presenta el proyecto y se publicó en en el número 116 de la revista “Arquine”.

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Festival de arquitectura Mextrópoli. Foto: Mextrópoli, cortesía

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El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris albergará el 18 de septiembre una serie de conferencias magistrales impartidas por arquitectos. En esta ocasión, quien lidera el programa es el Premio Pritzker de 2024, el japonés Riken Yamamoto. El estudio mexicano que diseñó el Pabellón Serpentine 2026, LANZA Atelier; la arquitecta libanesa Lina Ghotmeh, quien renovará unas galerías del Museo Británico, y Junya Ishigami, ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia de 2010, también forman parte del programa. El acceso a las conferencias requiere la compra de un boleto válido para las 12 conferencias programadas. El costo va de los 2 mil 467 a 3 mil 910 pesos.

Festival de arquitectura Mextrópoli. Foto: Mextrópoli, cortesía

Para esta edición, Mextrópoli presentará tres exposiciones, entre las que destaca “Entretejidas. Arquitectas mexicanas: presente, pasado, y futuro”, que se llevará a cabo en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Ahí se presentará el trabajo de 200 arquitectas mexicanas que han contribuido al campo a lo largo de la historia. El recorrido estará compuesto por 300 piezas, entre planos, textiles, maquetas, cerámicas y más, curadas por Zaida Muxí Martínez.

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Además, en San Ildefonso también habrá una muestra que celebra los 475 años de la UNAM y que “ocupa todo el inmueble”, dijo Eduardo Vázquez Martinez, coordinador de San Ildefonso, en la conferencia de prensa. “La Universidad es un espacio donde siempre se está imaginando el futuro, las universidades son los grandes laboratorios de construcción del futuro, entre ellos las facultades de Arquitectura e Ingeniería”, añadió Vázquez.

Además se inaugurarán el 19 de septiembre las exposiciones “Polis. Premio Europeo de Espacio Público” es una exposición organizada por el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona que tendrá lugar en el Centro Cultural de España, y “Construir Europa. Arquitecturas Catalanas. EUmies Awards 1988-2026” en LAGUNA.

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Ciclo de cine, mesas de diálogo, presentaciones editoriales y rutas para apreciar la arquitectura de la capital forman parte del programa que podrás consultar completo en https://mextropoli.mx/. En este otro enlace se podrán adquirir los boletos para las conferencias magistrales del 18 de septiembre en el Esperanza Iris https://boletomovil.com/evento/mextropoli-2026-09-18.

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