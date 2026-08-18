[Publicidad]
Los scooters de las marcas Lime, Jet y Whoosh tienen permiso para operar en CDMX, pues la Secretaría de Movilidad les extendió el permiso provisional hasta el 31 de agosto, luego que venció el tiempo del plan piloto de 60 días por el Mundial.
Según la Semovi, el permiso establece que los vehículos deben estacionarse en posición vertical, sobre una superficie firme y estable, y sin interferir con el tránsito peatonal. Además, se debe garantizar la accesibilidad universal, particularmente para personas con discapacidad y movilidad limitada.
Entre las restricciones se establece que los scooters no pueden obstruir: banquetas y espacios destinados al tránsito peatonal, cruces peatonales y ciclistas, cruces de vías férreas, entradas y salidas de predios y cocheras, paradas de autobús, refugios y zonas de espera de pasajeros, áreas verdes, jardineras y arbolado, y zonas de tránsito vehicular.
Lee también En Tlalpan, sólo 2 de los 12 pasos a desnivel están listos
El documento también establece que las empresas Lime, Jet y Whoosh deben proporcionar a la Semovi acceso a mapas actualizados en tiempo real para conocer la ubicación de las unidades y sus puntos de arribo.
Esto permite a la dependencia verificar que los vehículos no interfieran con otros servicios públicos, la movilidad peatonal y ciclista, el transporte público o de carga, así como con zonas de obra y mantenimiento.
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión.
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Tendencias
El trend de "farmear aura" llega al centro de Morelia; video genera reacciones
Estados
Grupo armado asesina a cuatro miembros de una familia en Tlapa, Guerrero; siete logran escapar del ataque
Estados
VIDEO Entre jaloneos y golpes, pobladores de San Salvador, Hidalgo, sacan del ayuntamiento al alcalde; le reclaman incumplimiento de obra
Techbit
OpenAI lanza ChatGPT para adolescentes: cómo funciona
Espectáculos
Conductor de Sale el Sol hace llamada EN VIVO al programa Hoy ¿Se juntarán?
Viral
¡Polonia levanta una Virgen gigante y rompe récord en Europa! Mide 55 metros y ya domina el cielo
La Roja
¿Resbaló o se aventó? Hombre muere tras caer de un puente sobre Circuito Interior
Espectáculos
¡Traición a Gustavo Adolfo Infante! Javier Ceriani destapa que su exabogado apoyaría a Mayela Laguna