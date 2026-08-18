Los scooters de las marcas Lime, Jet y Whoosh tienen permiso para operar en CDMX, pues la Secretaría de Movilidad les extendió el permiso provisional hasta el 31 de agosto, luego que venció el tiempo del plan piloto de 60 días por el Mundial.

Según la Semovi, el permiso establece que los vehículos deben estacionarse en posición vertical, sobre una superficie firme y estable, y sin interferir con el tránsito peatonal. Además, se debe garantizar la accesibilidad universal, particularmente para personas con discapacidad y movilidad limitada.

Entre las restricciones se establece que los scooters no pueden obstruir: banquetas y espacios destinados al tránsito peatonal, cruces peatonales y ciclistas, cruces de vías férreas, entradas y salidas de predios y cocheras, paradas de autobús, refugios y zonas de espera de pasajeros, áreas verdes, jardineras y arbolado, y zonas de tránsito vehicular.

Fueron retirados en la alcaldía Cuauhtémoc por quejas de vecinos por la obstrucción de banquetas y espacios públicos. | Foto: Especial.

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El documento también establece que las empresas Lime, Jet y Whoosh deben proporcionar a la Semovi acceso a mapas actualizados en tiempo real para conocer la ubicación de las unidades y sus puntos de arribo.

Esto permite a la dependencia verificar que los vehículos no interfieran con otros servicios públicos, la movilidad peatonal y ciclista, el transporte público o de carga, así como con zonas de obra y mantenimiento.

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JACL/cr