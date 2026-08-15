La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que determinó extender el plazo de operación de los scooters hasta el próximo 31 de agosto y no el 10 del mismo mes, como estaba previsto.

La secretaría dio a conocer que concluyó la prueba piloto del Sistema de Transporte Individual Sustentable (Sitis), realizada durante 60 días, con un registro de 117 mil 183 viajes realizados por personas usuarias de monopatines eléctricos.

Sin embargo, expuso que derivado de los resultados y el análisis correspondiente, se decidió extender el servicio 21 días más.

De acuerdo con el permiso temporal —del cual EL UNIVERSAL tiene copia—, el servicio tenía que concluir máximo el pasado 10 de agosto.

“De esta manera, la evaluación permite a la Semovi contar con información sobre los patrones de uso del Sitis y establecer una ruta de trabajo para que la micromovilidad eléctrica continúe desarrollándose de manera ordenada, segura y vinculada con las necesidades cotidianas de las personas usuarias”, indicó la dependencia.

Este jueves, EL UNIVERSAL dio a conocer en su edición impresa que las empresas de monopatines tenían hasta el 10 de agosto para retirar los scooters tras la conclusión del permiso que duró dos meses.

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De acuerdo con el permiso temporal, el incumplimiento de no retirar los scooters por parte de las empresas Lime, Whoosh y Jet, obliga a la Semovi a “realizar gestiones conducentes para el retiro y resguardo de las unidades por cuenta y costo de las tres empresas conforme a la normatividad aplicable”.

Este diario consultó a la Secretaría de Movilidad si habría sanciones a las empresas, como se contempla en el permiso, por no retirar las unidades; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Lime, Whoosh y Jet operan hasta mil monopatines eléctricos cada uno, es decir, un total de 3 mil, en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

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