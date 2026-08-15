San Bartolomé Quialana.— “Mi abuelita me decía que mi ropa siempre tiene que llevar flores, porque las mujeres somos como las flores: somos delicadas y tenemos que cuidarnos nosotras mismas, y las personas que están alrededor de nosotras nos tienen que cuidar”, cuenta María Concepción Sánchez, mujer bordadora de este municipio.

Sus manos —que pasan el hilo rojo en lo que será una blusa— no se detienen mientras explica que sus prendas siempre tienen que llevar flores, “eso fue lo que me enseñó mi abuelita”, ya que todas las mujeres de la comunidad las portan desde que son niñas.

Un vestido de tul plisado, huipil y mandil bordados, así como una mascada en la cabeza, son las prendas clave que distinguen a las mujeres de Quialana en cualquier lugar, ya que son parte no sólo de su vestimenta diaria, sino de una identidad en resistencia.

De acuerdo con el último censo del Inegi de 2020, San Bartolomé Quialana es un municipio de unos 2 mil 389 habitantes ubicado en los Valles Centrales de Oaxaca. El significado de su nombre en zapoteco es “cerro tiznado”, tal como el picacho que consideran como un viejo guardián y se observa desde cualquier punto de la comunidad.

Las mujeres de esta población, que aún hablan zapoteco, pasan todos los días bordando las piezas representativas de su vestimenta tradicional, incluso mientras realizan otras actividades y hasta en la vía pública.

Hortensia Martínez, bordadora de 68 años, comenta a EL UNIVERSAL que ella aprendió a bordar sola cuando se convirtió en madre, pues la necesidad de hacer ropa para sus hijos la llevó a desarrollar esta habilidad que hoy le ha dado el reconocimiento de otras bordadoras; ella es diseñadora de patrones que todas usan, desde flores hasta pavorreales. Estos diseños son los que las mujeres plasman en una blusa que, aunque portan debajo del vestido, logra darse a notar por su complejidad y colores de los bordados.

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Las bordadoras explican que el vestido de tul plisado y bordado se realiza a máquina debido a su complejidad y éste tiene un costo aproximado de 700 pesos; mientras que el mandil bordado a mano, que toma alrededor de una semana de trabajo, oscila entre los mil 500 pesos.

Las creaciones de las mujeres de Quialana no sólo se quedan en su comunidad, sino que también llevan su arte al tianguis tradicional de Tlacolula y han participado en exposiciones en la ciudad de Oaxaca.

Debido al gran reconocimiento que esta vestimenta tradicional ha tenido, este fin de semana se realizó una edición más de la Expo Venta Tradicional en el centro del municipio, en el que la gastronomía y las actividades culturales también se hicieron presentes.

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Mascada, aportación de la familia migrante

La mascada que las mujeres portan en la cabeza, impresa con flores coloridas, se integró a la vestimenta tradicional ya en una época más reciente.

Esta pieza fue enviada a la comunidad por parte de sus familiares que migraron a Estados Unidos, y ahora ya la adoptaron como parte de su vestimenta tradicional, relatan. Este tipo de mascada fue la que una mujer le regaló a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su más reciente visita a Oaxaca, y ella se la colocó en la cabeza al igual que las mujeres que la portan.

Comercio y campo

Además del bordado, las mujeres de Quialana también se dedican al comercio y al campo: elaboran tejate y tortillas para vender, mientras que en el campo siembran principalmente tomate y flor de cempasúchil, labor que les toma alrededor de medio año, de junio a diciembre. “Aquí las mujeres somos muy ‘aventadas’ para cualquier trabajo”, reconocen entre risas.

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