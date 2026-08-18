La Secretaría de Movilidad (Semovi) realizó el fallo de la Licitación Pública Internacional LPI-30001062-001-2026, correspondiente al “Servicio Integral del Sistema de Transporte en Bicicleta Pública de la Ciudad de México”, y determinó adjudicar el contrato a 5M2, S.A. de C.V., empresa que actualmente opera –en consorcio– Ecobici.

De acuerdo con la Semovi, la compañía acreditó que su propuesta cumplió con la totalidad de los requisitos, especificaciones técnicas, condiciones y demás elementos establecidos en las bases de la licitación, por lo que se dio por concluido el procedimiento de contratación.

Las bases de la licitación exponen que el contrato tendrá una vigencia de 10 años, a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de julio de 2036, mientras que la prestación del servicio comenzará formalmente el 1 de septiembre de 2026.

Además de que el monto mínimo que podrá ejercerse durante el contrato será de 978 millones 317 mil 477.47 pesos, IVA incluido, mientras que el monto máximo asciende a 2 mil 445 millones 793 mil 693.67 pesos, IVA incluido.

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La empresa 5M2, S.A. de C.V., actualmente opera –en consorcio– Ecobici. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Las bases también establecen que la empresa deberá realizar una serie de trabajos previos para poner en marcha la nueva etapa de Ecobici. Durante el primer mes posterior a la firma del contrato, 5M2 deberá entregar a la Semovi los planes de trabajo, programas, metodologías, cronogramas y demás documentos relacionados con la implementación del sistema.

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Además, tendrá que comenzar las actividades preparatorias necesarias para garantizar la transición y puesta en operación. Uno de los primeros objetivos será poner en funcionamiento 7 mil 500 bicicletas y 687 cicloestaciones durante los primeros dos meses de vigencia del contrato.

Para ello, una vez concluidos los trabajos previos y después de que sean validados por la Semovi mediante un “Acta de validación de trabajos previos”, se realizará la puesta en operación integral de la flotilla. La empresa deberá coordinar la implementación de los componentes físicos, tecnológicos y operativos necesarios para garantizar que las bicicletas, cicloestaciones y sistemas funcionen de manera conjunta.

“La determinación se llevó a cabo con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y eficiencia, garantizando que la evaluación de las propuestas se realizó conforme a los criterios previamente establecidos y en igualdad de condiciones para las empresas participantes”, recalcó la Semovi.

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El consorcio conformado por las empresas 5M2 S.A. de C.V. y BKT Bicipública, S.A. de C.V. es el encargado de operar actualmente el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI de la Ciudad de México. Entre sus funciones está la prestación integral del servicio, operación, mantenimiento y explotación del sistema.

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