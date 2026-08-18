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Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El abogado Carlos David Robles Figueroa, integrante de la defensa legal de Danna Yanina “N”, informó que ya fue admitido el amparo indirecto y aseguró que, “vamos a obtener la libertad de Danna, pero por la vía federal, en lo local tienen un pantano y marranero en el asunto”.
A través de su cuenta de Facebook, el litigante publicó que tenía buenas noticias en el caso de Danna.
“Como equipo jurídico tenemos fe en la justicia federal; gracias a todos por la confianza, más a Danna y sus papás, les prometemos no dejaremos de trabajar hasta que ella sea libre. Vamos con todo por su inocencia”, añadió Robles.
Mencionó que el juez federal debe analizar 92 fojas, “más anexos del amparo indirecto que presentamos, donde somos muy específicos y meticulosos, en evidenciar todas las violaciones fundamentales que sufrió Danna por parte de las autoridades”.
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Reiteró que las autoridades de Tamaulipas tienen algo contra Danna, “no son capaces de aceptar que se equivocaron y que tienen a una señorita inocente en prisión, no es posible que la juez de primera instancia aún ni siquiera envía la apelación a segunda instancia”, cuestionó.
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Danna Yanina fue la primera persona detenida en el caso del delito de feminicidio de Dafne Zapata Quintos, en las instalaciones de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero. La muerte de la adolescente ocurrió la noche del pasado 6 de julio.
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La postura de su abogado defensor surgió un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar el caso de Danna Yanina “N”, para ver cuál era la condición de la joven.
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“Recibí a los padres de familia, hablé con ellos y quedé con ellos que le iba a pedir a la fiscal general (Ernestina Godoy) que analizara este caso. Porque a lo mejor la joven, pues también es víctima y no necesariamente ella participó en este proceso”, expresó Sheinbaum.
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dmrr/cr
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