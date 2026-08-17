La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le solicitó a la fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, revisar el caso de la detención de Danna Yanina “N”, quien está detenida por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, ocurrido en una escuela militarizada en Tamaulipas, pues señaló que la joven también podría ser una víctima.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal informó que durante su gira por Tamaulipas de fin de semana se reunió con familiares de Danna Yanina, quienes exigieron su libertad acusando que la joven es inocente.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y la fiscalía estatal también revisarán el caso.

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"Recibí a los padres de familia, hablé con ellos y quedé con ellos que le iba a pedir a la fiscal general que analizara este caso para ver cuál era la condición de la joven. Está en la Fiscalía Estatal, también el gobernador va hacer lo propio".

“Pero yo le pedí a la fiscal general que pudiera ver este caso, porque a lo mejor la joven, pues también víctima y no necesariamente ella participó en este proceso”, dijo.

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