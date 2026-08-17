A dos semanas de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, envíe su Segundo Informe de Gobierno al Congreso de la Ciudad de México, la diputada del PAN, Lizzette Salgado, advirtió atrasos en la entrega de Utopías, pues solo se han abierto siete de las 14 comprometidas para 2026.

Además, dijo, persisten dudas sobre el ejercicio de más de cuatro mil 200 millones de pesos para estos proyectos.

La legisladora subrayó que no hay duda de que las utopías fueron una de las mayores promesas de este gobierno; sin embargo, sus resultados y avances distan mucho de lo prometido, por ello, “el programa de utopías deberá ser uno de los temas que se revisen con mayor detalle durante la glosa del informe”.

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Señaló que las utopías representan un proyecto de infraestructura social que puede generar beneficios importantes para las comunidades, en especial en el marco del nuevo sistema de cuidados que operará en la ciudad, pero consideró necesario revisar con seriedad qué se ha construido, cuánto se ha gastado y qué resultados concretos está teniendo el programa.

La panista recordó que para 2026 se había planteado inicialmente la construcción de 16 utopías, una por alcaldía, aunque posteriormente dos proyectos fueron cancelados por la negativa de los vecinos de Xochimilco y el proceso legal para frenar la de Cuajimalpa.

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A la fecha, solo siete han sido entregadas formalmente, lo que representa la mitad de las 14 previstas.

Las inauguraciones, además, han estado acompañadas por reportes sobre trabajos pendientes, equipamiento que todavía no se encontraba disponible y falta de personal suficiente para operar integralmente algunos de los servicios anunciados, como lo documentó EL UNIVERSAL.

Lizzette Salgado sostuvo que esta situación obliga a revisar, no solamente el número de espacios inaugurados, sino en qué condiciones fueron entregados y si efectivamente están funcionando en toda su capacidad.

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En materia presupuestal, expuso que en 2025 fueron asignados mil 700 millones de pesos para la construcción de 16 Utopías. Sin embargo, en la Cuenta Pública de ese año aparece un ejercicio de dos mil 772 millones de pesos, incluyendo Utopías y escuelas de formación en distintas alcaldías, lo que hace necesario conocer con precisión cuánto correspondió específicamente al programa y en qué conceptos se ejerció.

A ello se suma que, en el portal de transparencia relacionado con las obras del Mundial, aparecen tres proyectos, Utopía Mixiuhca, La Heroica y Ceylán, con un monto reportado de aproximadamente 793 millones de pesos, equivalente a cerca de 46.6% de los mil 700 millones originalmente asignados para 2025.

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“Las cifras no son suficientemente claras para que cualquier ciudadano pueda seguir el dinero desde el presupuesto aprobado hasta la obra terminada. Y cuando hablamos de miles de millones de pesos, esa información no puede depender de reconstrucciones o de datos dispersos en distintos portales”, sostuvo.

Para 2026, añadió, se asignaron otros dos mil 500 millones de pesos para 13 nuevos proyectos, además de 100 millones para proyectos ejecutivos. De esta manera, tan solo en los presupuestos de 2025 y 2026 se han destinado alrededor de cuatro mil 200 millones de pesos a la construcción de Utopías, más los recursos previstos para proyectos ejecutivos.

Asimismo, señaló que existe otro aspecto que debe ser revisado: la operación de las utopías una vez construidas.

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“No basta con construir e inaugurar. Una utopía tiene sentido si funciona todos los días, si cuenta con personal, si sus servicios están disponibles y si tiene recursos suficientes para mantenerse en buenas condiciones”, afirmó.

mahc/LL