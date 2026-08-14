La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, realizó la entrega de las llaves de un edificio de departamentos que resultó dañado tras el sismo de 2017, en la colonia Del Valle.

Durante la entrega de los 36 departamentos del inmueble de la calle Morena 312, la mandataria destacó que en la reconstrucción se buscó que los vecinos no se endeudaran.

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"Una familia que perdió su vivienda en un sismo, no puede perder también su futuro para recuperar esa vivienda, tenemos la obligación por eso asumimos la reconstrucción como una responsabilidad pública y no como una oportunidad de negocio y no convertir a los damnificados en deudores".

Informó que para la construcción del edificio se invirtieron 134 millones de pesos, fue levantado desde cero, cuenta con 16 niveles, tres de ellos de estacionamiento, 54 departamentos y se benefició a 36 familias damnificadas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó viviendas que fueron reconstruidas en el edificio de La Morena 312, colonia Del Valle, Benito Juárez. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Durante la entrega, Clara Brugada recibió un arreglo floral por parte de los vecinos de Morena 312.

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Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñóz, informó que tres de los departamentos del nuevo edificio serán para la política de vivienda asequible del Gobierno capitalino.

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Dijo que en la actual administración se han invertido 3 mil 600 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

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Y que hay una inversión acumulada de 12 mil 500 millones de pesos, y que se estima que al final de todos los procesos de reconstrucción sea de 15 mil millones.

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