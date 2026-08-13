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Cuautitlán Izcalli, Méx.— Vecinos del pueblo de Santa Bárbara se oponen a un presunto proyecto de construcción de 800 viviendas y amagan con realizar bloqueos en la carretera México-Querétaro, ya que refieren que las vialidades actualmente se encuentran colapsadas por el constante tránsito de vehículos de carga.
El gobierno de Cuautitlán Izcalli informó a EL UNIVERSAL que no tienen registro de algún proyecto nuevo en esa comunidad, ni de una empresa privada ni tampoco de algún desarrollo del programa de Viviendas del Bienestar, a cargo del gobierno federal.
Los habitantes del pueblo, localizado en los límites con Teoloyucan, señalaron que hace unas semanas un sujeto visitó la comunidad para solicitar información relacionada a cómo podrían realizar conexiones a redes hidráulicas, ya que se desarrollaría un nuevo complejo de 800 casas.
A partir de ese hecho, comenzaron a organizarse con la finalidad de buscar diálogo con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y evitar la construcción.
“El domingo tuvimos una asamblea porque como pueblo no vamos a permitir que vengan y sigan haciendo lo que quieren”, dijo el vecino Manuel Velarde.
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