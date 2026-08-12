La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México determinó como causa de utilidad pública un inmueble en Mosqueta 154, en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, para desarrollar un programa de vivienda de interés social.

La declaratoria en la Gaceta Oficial indicó que el inmueble carece de condiciones de seguridad estructural y se considera de alto riesgo, según el oficio ISCDF/DG/2020/435 emitido el siete de agosto de 2020 por el Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México.

Además, los ocupantes del inmueble aceptaron las condiciones del programa de sustitución de vivienda para el mejoramiento del lugar y a reubicarse por sus propios medios durante el tiempo que se realicen los trabajos correspondientes.

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Ante la solicitud de la Secretaría de Vivienda de la capital, se dictaminó procedente el inicio de los trámites para la expropiación de la edificación.

Además, mediante el oficio DG/000265/ 2025 del 30 de diciembre de 2025, el Instituto de Vivienda de la ciudad solicitó a la Secretaría de Gobierno la determinación de utilidad pública.

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