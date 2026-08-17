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En el marco del Día del Peatón, la agrupación México Previene realizó la mañana de este lunes una jornada de concientización vial en la alcaldía Cuauhtémoc.
La actividad se realizó en el cruce de Eje 1 Poniente con Eje 3 Sur, a la altura de la estación Centro Médico del Metro y los integrantes de la organización se colocaron en los pasos peatonales para facilitar el cruce seguro de transeúntes y recordar a automovilistas y motociclistas la importancia de respetar las reglas de tránsito.
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Con el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el grupo detuvo momentáneamente a conductores que no respetaban el paso peatonal, invadían la cebra o intentaban cruzar con el semáforo en rojo.
De acuerdo con los organizadores, la actividad busca visibilizar la importancia de seguir los reglamentos viales.
LL
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