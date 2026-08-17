Una camioneta de valores protagonizó un accidente al impactarse contra una pipa de Pemex en calles de la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

El percance ocurrió en el cruce de Añil y Brea, donde la unidad de seguridad privada, perteneciente a la empresa Transportes Lock, habría perdido el control luego de que su operadora presuntamente se quedara dormida mientras conducía.

La camioneta terminó impactada contra la pipa de Pemex, por lo que se movilizaron servicios de emergencia para atender el incidente y realizar las labores correspondientes.

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Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas ni sobre la magnitud de los daños materiales.

Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

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