Con dos partidos en la cartelera, hoy concluye la Fecha 4 del torneo de Apertura 2026 del futbol mexicano.

El Necaxa, León, Pachuca y Puebla entran en acción con el objetivo de conseguir una victoria que les permita escalar posiciones en la tabla general.

De momento, los cuatro equipos necesitan sumar de a tres porque se encuentran fuera de la zona de clasificación a la Liguilla. Por lo que un triunfo les permitiría no rezagarse y ganar subir algunos peldaños de cara a la Jornada 5.

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El primer choque será en estadio victoria, cuando los panza verdes de León visiten a los Rayos del Necaxa en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

Al terminar ese partido, en punto de las 21:06 horas, el estadio Hidalgo abrirá sus puertas para que los Tuzos reciban a los camoteros del Puebla.

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Horarios y canales para ver EN VIVO HOY los partidos de la Liga MX

Necaxa vs León

Fecha: Lunes 17 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: FOX ONE/FOX

Pachuca vs Puebla