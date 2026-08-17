[Publicidad]
Cruz Azul parece haber perdido en ritmo en el Apertura 2026. Con su derrota ante los Xolos de Tijuana (1-2) en el estadio Caliente, cayeron fuera de puestos de Liguilla con sólo seis puntos en cuatro jornadas.
Gilberto Mora fue la razón principal de la nueva caída celeste. el juvenil mexicano tuvo una actuación brillante ante La Máquina, ya que contribuyó de manera directa en los dos goles de su equipo, con un gol y una asistencia.
Evidentemente, como era de esperarse, los memes, burlas y risas hacia Cruz Azul en redes sociales no se hicieron esperar. Claro, junto con reproches de la afición e inconformidades hacia la directiva del equipo.
Lee también Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones en la jornada 4 del Apertura 2026
A continuación, te dejamos algunos de los mejores memes que se publicaron en redes tras la segunda caída cementera en el presente torneo de la Liga MX.
Los mejores MEMES de la victoria de Xolos de Tijuana ante Cruz Azul
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Joel Huiqui da la cara por Cruz Azul tras mal arranque en Liga MX: "La única forma de cambiarlo es todos juntos"
Metrópoli
Diputada panista ve atraso en construcción de utopías; sólo siete de las 14 previstas para 2026 han sido entregadas
Espectáculos
Mauricio Martínez pide a “Ventaneando” responsabilizarse de sus palabras tras polémica con Pedro Sola
Tendencias
Hayden Panettiere muere a los 36 años; el detalles de "Sueños sobre hielo" que volvió a unir su historia con Michelle Trachtenberg