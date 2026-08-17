Universal Deportes | 17-08-26 | 09:52 |

Cruz Azul parece haber perdido en ritmo en el Con su derrota ante los Xolos de Tijuana (1-2) en el estadio Caliente, cayeron fuera de puestos de Liguilla con sólo seis puntos en cuatro jornadas.

Gilberto Mora fue la razón principal de la nueva caída celeste. el juvenil mexicano tuvo una actuación brillante ante La Máquina, ya que contribuyó de manera directa en los dos goles de su equipo, con un gol y una asistencia.

Evidentemente, como era de esperarse, los memes, burlas y risas hacia Cruz Azul en redes sociales no se hicieron esperar. Claro, junto con reproches de la afición e inconformidades hacia la directiva del equipo.

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A continuación, te dejamos algunos de los mejores memes que se publicaron en redes tras la segunda caída cementera en el presente torneo de la Liga MX.

Los mejores MEMES de la victoria de Xolos de Tijuana ante Cruz Azul

Los aficionados no perdonan al Cruz Azul con los MEJORES MEMES
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Los MEJORES MEMES de Cruz Azul
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Los MEJORES MEMES de la derrota del Cruz Azul
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