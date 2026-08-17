Gayle King, conductora de "CBS Mornings", habló esta mañana de lo consternada que se encontraba, tras enterarse del fallecimiento de Hayden Panettiere pues, hace sólo tres meses, la había recibido en el estudio de su programa, en donde notó que la artista aún no había recuperado su estabilidad emocional.

La presentadora del matutino dijo que se despertó conociendo la noticia del deceso de la actriz, fallecida a los 36 años, hecho que le produjo una profunda tristeza, pues tuvo la oportunidad de interactuar con Hayden, poco antes de que trascendiera.

"Despertarse y, escuchar esta noticia, fue muy duro, era una persona maravillosa, habría cumplido 27 años ese viernes (21 de agosto)".

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King recordó que, además de la charla que sostuvieron en la emisión, fuera del aire, le preguntó a Hayden cómo se encontrab, en la actualidad y si seguía lidiando con recobrar su salud emocional y, aunque la actriz aseveró que estaba mejor, la conductora percibió todo lo contrario.

"Cuando estuvo aquí, en el estudio, ese día y, hablé con ella fuera de cámara, me dijo que se sentía que estaba en un buen momento, claramente, seguía luchando, pasando por un mal momento, fue difícil cuando estuvo ese día", ahondó.

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Hasta el momento, agentes policiales del condado de Greenville, donde residía la actriz, dijeron a "TMZ" que, cuando recibieron el llamado de emergencia, al 911, la persona que pidió ayuda para Hayden, dijo que había sufrido un paro cardíaco, debido a una posible sobredosis.

Esta información no será confirmada o desmentida, sino hasta que el forence del condado realice la autopsia, la cual mostrará la razón del deceso, el cual tuvo lugar este domingo, 16 de agosto.

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