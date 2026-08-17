Espectáculos | 17-08-26 | 10:55 | Actualizada | 17-08-26 | 10:57 |

tuvieron acceso a la llamada que recibió el , realizada desde la casa de (QEPD); se trataba de una persona que reportaba haber encontrado a la actriz sufriendo de un paro cardíaco el que, sugirió, pudo ser desencadenado por una.

"Page Six" fue el primer medio que publicó el audio de la llamada, realizada a las de este domingo, 16 de agosto; pedían ayuda para "una mujer inconsciente", la cual atravesaba un "paro cardíaco".

Lee también

Fue entonces que los paramédicos acudieron a la residencia, ubicada en Greenville, Carolina del Sur, llamando la atención que, en su arribo, el servicio médico incluía , lo que ha abierto la incógnita, en redes sociales si, otra persona, ademas de Hayden, se encontraba con y ella y, si esta, presentó alguna dificultad de salud, por lo que se buscaba que también fuera atendida.

Sin embargo, ninguna de las dos ambulancias fue utilizada y, luego de que Panettiere recibiera reanimación cardiopulmonar con un y , fue declarada sin vida, a las 14:32 horas, sólo 41 minutos después de que el 911 recibiera la llamada de emergencia, de acuerdo a como informaron fuentes policiales a "TMZ".

Lee también

[Publicidad]

No se ha confirmado si fue Brian Hickerson, novio de la actriz, en intermitencias y, con quien aseguran que se encontraba este fin de semana, fue quien reportó los hechos a las autoridades y, al explicar los acontecimientos, habría referido que el paro pudo haberse debido a una sobredosis.

Hasta el momento, se sabe que el forense del condado de Greenville llevará a cabo hoy, lunes 17 de agosto, la autopsia al cuerpo de la actriz, -y quien estaba por cumplir años el próximo 21 de agosto-, para establecer cuál fue la causa y la forma en que perdió la vida.

Lee también

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]