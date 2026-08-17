Jerusalén. Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump y enviado especial, se reunió este lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien le exigió "no crear obstáculos" al plan de paz para Gaza, informaron fuentes israelíes a CNN.

La reunión entre Kushner y Netanyahu se prolongó unas tres horas, según medios israelíes, y se produce después de que el estadounidense se reuniera en Egipto con el liderazgo de Hamas.

La organización islamista dio su visto bueno a finales de julio a una hoja de ruta estadounidense, destinada a poner en marcha la segunda fase del plan, que prevé el desarme del movimiento islamista y la retirada israelí del territorio palestino.

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Pero Netanyahu rechazó el texto y exigió un "verdadero" desarme de Hamas.

La declaración de Kushner a Netanyahu para que no cree obstáculos va en consonancia con las exigencias de Trump para avanzar con su plan de paz de 15 puntos.

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Sin embargo, Netanyahu reiteró al enviado estadounidense que las fuerzas israelíes no se retirarán de Gaza hasta que concluya el desarme de Hamas.

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Además, ambas partes "acordaron que la primera etapa hacia la desmilitarización de la franja [de Gaza] consistiría en pedir a Hamas que entregue sus armas para su desmantelamiento bajo la supervisión de un general estadounidense", declaró un funcionario del estado hebreo. De momento, los estadounidenses no confirmaron esta información.

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Una fuente dijo a CNN que Netanyahu señaló en la reunión que los avances en el plan de paz son "problemáticos" para él debido a las elecciones de octubre en Israel.

Además de Kushner, Netanyahu se reunió con el representante de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, con el exprimer ministro británico Tony Blair y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee.

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En un comunicado, la oficina de Netanyahu dijo que "el primer ministro y la Junta de Paz mantuvieron conversaciones profundas y constructivas. Se acordó crear dos grupos de trabajo, uno sobre el desarme y la desmilitarización de Gaza, que tanto Israel como la Junta de Paz están decididos a que se lleve a cabo con celeridad y se complete antes de que se inicie cualquier proceso de reconstrucción en Gaza".

El otro grupo "se centrará en el saneamiento, el agua potable y otras cuestiones de salud pública para la población de Gaza, que también afectan a la población de Israel".

Desde que entró en vigor el alto al fuego en Gaza, Israel ha matado a más de mil 265 personas en la Franja, según el Ministerio de Sanidad del enclave. Hamas no ha lanzado ningún ataque significativo a territorio israelí.

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Pese a que, debido a la presión estadounidense, Israel redujo sus ataques durante casi una semana en Gaza hasta el mínimo, el pasado miércoles retomó los ataques selectivos contra objetivos en el enclave argumentando que constituyen "amenazas inmediatas" para sus tropas.