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Los bombardeos israelíes en Gaza mataron a dos personas y causaron graves daños en unos almacenes de material médico de un hospital, informaron instituciones sanitarias y las autoridades locales.
El ejército israelí declaró haber "desmantelado cinco almacenes de armas de Hamas en la Franja de Gaza" durante la noche del viernes.
Estos ataques se producen tras el anuncio de un acuerdo para poner fin a la guerra, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump y posteriormente por el grupo islamista palestino Hamas, pero que Israel aún no ha confirmado oficialmente.
El acuerdo prevé el cese de las operaciones militares y una retirada progresiva del ejército israelí a cambio del desarme del movimiento islamista.
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Una persona falleció y varias resultaron heridas tras un ataque en Ciudad de Gaza, según el hospital Al Shifa, que atendió a las víctimas. El ejército israelí, contactado por la AFP, se refirió a un ataque dirigido contra "un terrorista de Hamás" en la zona.
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En Deir al Balah, en el centro de Gaza, otro ataque causó la muerte de una persona, según el hospital Al Aqsa, que recibió el cuerpo. También en este caso, el ejército israelí afirmó haber atacado a un miembro de Hamás.
Según la Defensa Civil del territorio, un tercer ataque tuvo como objetivo un almacén de suministros médicos del hospital Al Aqsa, causando daños importantes, según el ministerio de Salud del gobierno de Hamás.
El ejército israelí afirmó haber atacado un edificio en el que "terroristas de Hamás" almacenaban sus armas.
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Al menos mil 222 palestinos han muerto en Gaza desde octubre, cuando entró en vigor un alto el fuego, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.
Las restricciones impuestas a los medios y el acceso limitado a la Franja de Gaza impiden a la AFP verificar de manera independiente los balances o cubrir libremente la violencia sobre el terreno.
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