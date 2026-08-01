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"El otro padre", la nueva serie de Netflix, se ha colocado en el Top 10 de la plataforma. Nos presenta la historia de una pareja que enfrenta la enfermedad de su hija y en el proceso se descubre que el padre no es su verdadero progenitor. En este capítulo, el actor español, Mike Fajardo, nos cuenta su experiencia en esta propuesta y su paso de actor a influencer, y viceversa. ¡No te la pierdas!

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Marlem Suárez y César González, reporteros de espectáculos de EL UNIVERSAL echan chismecito sobre películas, series, estrenos y conciertos.

#elotropadre#netflix#mikefajardo#eluniversal

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