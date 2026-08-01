El Samsung Galaxy S24 Ultra Titanium Grey se encuentra con un importante descuento que lo convierte en una compra mucho más accesible para quienes buscan un smartphone premium con inteligencia artificial, una cámara de nivel profesional y un rendimiento sobresaliente.

Con el descuento del 7%, este dispositivo de Samsung se posiciona como una de las mejores opciones para quienes desean invertir en un teléfono que seguirá vigente durante varios años gracias a sus actualizaciones de software, su potente hardware y las funciones impulsadas por Galaxy AI.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy S24 Ultra?

El Galaxy S24 Ultra destaca por combinar un diseño elegante con un cuerpo de titanio, un material que ofrece mayor resistencia sin sacrificar ligereza. Además, cuenta con certificación IP68, por lo que resiste agua y polvo, ideal para quienes buscan un equipo preparado para cualquier situación.

Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas ofrece resolución QHD+, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de hasta 2,600 nits, permitiendo disfrutar series, videojuegos y redes sociales con una calidad de imagen excepcional incluso bajo la luz del sol.

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Uno de los mayores atractivos del Galaxy S24 Ultra es la integración de Galaxy AI, un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que facilita tareas del día a día, entre ellas:

Traducción de llamadas en tiempo real.

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Edición inteligente de fotografías.

Búsquedas rápidas con Circle to Search.

Resúmenes automáticos de notas y documentos.

Asistencia para redactar mensajes y correos.

Estas funciones hacen que el dispositivo sea una excelente herramienta tanto para estudiantes como para profesionistas y creadores de contenido.

Cámara profesional para cualquier escenario

El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes del Galaxy S24 Ultra. Incorpora un sistema de cámaras liderado por un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado por lentes ultra gran angular y teleobjetivos con zoom óptico, capaces de capturar imágenes con gran nivel de detalle tanto de día como de noche.

También permite grabar video en alta resolución con estabilización avanzada, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes crean contenido para TikTok, Instagram, YouTube o simplemente desean conservar recuerdos con calidad profesional.