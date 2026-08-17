Motorola confirmó los modelos que recibirán Android 17, desde sus celulares plegables Razr hasta equipos de la familia Moto G. La actualización llegará de forma escalonada y dependerá del modelo, la región y el operador.

La compañía dio a conocer una lista de 52 celulares que tendrán acceso oficial a la nueva versión del sistema operativo de Google. Entre ellos se encuentran equipos lanzados en 2024 y 2025, además de modelos más recientes.

El despliegue ya comenzó y los equipos de gama alta tendrán prioridad. Sin embargo, Motorola señala que no existe una fecha única para todos los dispositivos, por lo que algunos usuarios tendrán que esperar varios meses.

Lista de celulares Motorola que se actualizarán a Android 17. Imagen: Motorola

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¿Cuáles celulares Motorola recibirán Android 17?

La lista contempla modelos de las familias Razr, Edge y Moto G:

Razr

Razr 70, 70 Plus y 70 Ultra

Razr 2026, 2026 Plus y Ultra 2026

Razr Fold 2025

Razr 60 Ultra, 60s, 60d y Razr 60-

Razr 2025, Ultra 2025 y Plus 2025

Razr 50 Ultra

Razr Plus 2024

Edge

Edge 2026

Edge 70 Pro Plus

Edge 70 Pro, 70 Max, 70 Neo, 70 Plus

Edge 70 Fusion Plus, 70 Fusion

Edge 70

Edge 2025

Edge 60, 60 Pro, 60 Fusion

Edge 50 Ultra

Edge 60 Stylus

Moto G

Moto G Stylus 2026

Moto G Power 2026

Moto G Play 2026

Moto G 2026

Moto G 2025

Moto G Power 2025

Moto G Stylus 2025

Moto G Max

Moto G87

Moto G86, G86 Power

Moto G77, Moto G77 Power

Moto G67

Moto G57, G57 Power

Moto G47

Moto G37, G37 Power

La lista oficial incluye 52 dispositivos y, de acuerdo con Motorola, los modelos que no aparecen en ella no recibirán Android 17.

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¿Cuándo llegará Android 17 a Motorola?

La actualización será escalonada. Los primeros en recibirla serán los equipos más recientes, particularmente los plegables Razr y los modelos de gama alta de la familia Edge. Los Moto G de generaciones anteriores podrían recibirla posteriormente.

Motorola también explica que las actualizaciones pueden variar entre equipos debido a la región y al operador. Por ello, dos teléfonos del mismo modelo podrían recibir Android 17 en fechas diferentes.

Lista de celulares Motorola que se actualizarán a Android 17. Imagen: Motorola

Además de las novedades propias de Android 17, la actualización incorporará cambios en la experiencia de Motorola, especialmente en dispositivos con pantallas grandes y plegables, con mejoras para la multitarea, la gestión de ventanas y el aprovechamiento de estos formatos.

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¿Cómo saber si tu Motorola ya puede actualizarse?

Para comprobar si Android 17 ya está disponible, debes entrar a: "Ajustes", luego "Sistema" y "Actualizaciones del sistema".

Motorola recomienda contar con suficiente espacio de almacenamiento, conectar el equipo a una red Wi-Fi, mantenerlo con batería suficiente y realizar una copia de seguridad antes de comenzar la instalación.

La compañía también cuenta con una página de soporte donde los usuarios pueden consultar el calendario de actualizaciones correspondiente a su país.

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