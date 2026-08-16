Aunque parezca una función extraña, el sensor de proximidad es una herramienta que los celulares modernos utilizan para detectar cambios o presencias cercanas de objetos para apagar la pantalla de los celulares.

Un ejemplo claro de cómo se manifiesta es durante las llamadas telefónicas, cuando colocas tu móvil cerca de tu mejilla y éste se apaga. Afortunadamente, hay una serie de procedimientos que puedes aplicar para desactivarlo, en caso de que su funcionamiento no sea de tu agrado.

Y hoy en Techbit te ayudamos con ello.

¿Cómo funciona el sensor de proximidad de un celular?

Un artículo de Xiaomi explica que el objetivo del sensor de proximidad es ahorrar electricidad al evitar que la pantalla del celular reciba toques no deseados durante llamadas, al escuchar audios o al mover el celular y dejarlo cerca de otros objetos.

Este sensor funciona a través de la transmisión de un pulso de luz infrarroja y mide el tiempo de dicho pulso hasta la reflexión del objeto, lo que le permite calcular la distancia del cuerpo en cuestión para determinar en qué momento debe suspender la pantalla.

Por ejemplo, si estás en una llamada o escuchando audios y te pegas el dispositivo a la oreja, podrás darte cuenta de que la pantalla del celular se suspende a cierta distancia de tu mejilla y vuelve a encenderse si lo despegas.

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Es importante aclarar que el sensor de proximidad no bloquea el dispositivo, solo apaga la pantalla por un lapso para evitar que se manipule de manera accidental.

Un dato clave es que si el celular se apaga de forma errónea es porque quizá la parte superior de la pantalla esté sucia, lo que provoca que este sensor se active. Pero también, puede deberse a un fallo en la calibración y para solucionarlo puedes hacer esto:

Entra a los Ajustes del teléfono.

Ve a “información del dispositivo” o “Acerca del teléfono”.

Toca varias veces seguidas “Versión del Kernel” o “Número de compilación” hasta activar el Modo ingeniero o CIT.

Da clic en “Proximity Sensor” o “Sensor de proximidad”.

Oprime “Calibrar” y reinicia el dispositivo para guardar los cambios.

Puedes desactivar el sensor de proximidad de tu celular cuando desees. Foto: Pixabay

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¿Cómo desactivar el sensor de proximidad de tu celular Android?

Ahora bien, si el sensor de proximidad no te termina por convencer, puedes deshabilitarlo con los siguientes métodos:

Para celulares Xiaomi o Redmi:

Ve a Ajustes y entra en “Ajustes adicionales”.

Entra en “Accesibilidad” y enseguida presiona “Visión”.

Después oprime “Talk back” y de nuevo “Ajustes”.

Finalmente desactiva la opción “Sensor de proximidad”.

Para hacerlo en otros modelos, prueba lo siguiente:

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Ve a Ajustes y entra en “Acerca del teléfono”.

Busca la opción “Número de compilación” y presiónala varias veces hasta que se despliegue el aviso de que ya eres desarrollador.

Ingresa la contraseña de tu dispositivo y regresa a Ajustes.

Entra en “Sistema” u “Opciones de desarrollador” y da clic en “Mosaicos de configuración rápida para desarrolladores”

Activa la opción “Sensores desactivados” y inclúyela en tu barra de accesos directos.

Considera que si desactivas esta función, es probable que se inhabiliten otras más como el brillo automático.

El sensor de proximidad es muy útil para tu celular, pero si quieres prescindir de él ya sabes qué hacer.

El sensor de proximidad no bloquea el celular, solo suspende la pantalla. Foto: Pexels

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