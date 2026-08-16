Teherán. El ejército de Irán anunció este domingo una recompensa equivalente a 30 mil dólares a cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción es llevada a cabo por una mujer.

"Si un ciudadano iraní mata o captura y entrega a un soldado invasor estadounidense, recibirá por parte del ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a 30 mil dólares", afirmó el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, según informó la agencia IRNA.

Hatami agregó que, si una mujer lleva a cabo una acción de este tipo, "recibirá el doble de esta recompensa".

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El alto cargo militar dijo que decidieron poner en marcha el plan a raíz del "gran número de solicitudes" de personas que deseaban contribuir económicamente a la guerra con Israel y Estados Unidos, iniciada el 28 de febrero.

Tras casi seis meses de conflicto, Estados Unidos no ha llevado a cabo una invasión terrestre de Irán, y Hatami no aportó detalles sobre dónde o cuándo se esperaba que se produjera la muerte o captura de soldados estadounidenses.

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El anuncio de Teherán sobre la recompensa se produce dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que, tras derrotar a Irán, declararía el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos.

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Irán rechazó de inmediato esas declaraciones y aseveró que el estrecho de Ormuz "no puede ser tomado por la fuerza, por un tuit, un portaaviones, una orden o un discurso electoral", reafirmando su soberanía sobre el estratégico paso marítimo.

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El jefe del ejército iraní reivindicó hoy el control de Ormuz por parte de Teherán como una de las condiciones para poner fin a la guerra y calificó esa vía marítima como una "capacidad geopolítica concedida por Dios al pueblo iraní".

Teherán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de Estados Unidos en países de Medio Oriente, mientras Washington restablecía el bloqueo naval sobre puertos y buques de Irán.

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Irán ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en los mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho.