La policía italiana informó que se recuperaron unas pinturas de Renoir, Cézanne y Matisse, valoradas en más de nueve millones de euros (unos 10.4 millones de dólares) y que habían sido robadas en marzo de un museo en Italia.

Los cuadros fueron sustraídos por ladrones enmascarados de la villa de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en el norte de Italia, en un robo que duró menos de tres minutos.

Las imágenes de video difundidas por la policía mostraban a dos ladrones con linternas frontales y el rostro cubierto entrando en la villa tras romper una ventana.

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Se dirigieron directamente a la sala donde estaban los tres cuadros y los descolgaron, antes de volver a la ventana y pasárselos a un cómplice que esperaba fuera.

Se llevaron "Los Peces" de Auguste Renoir, "Naturaleza muerta con cerezas" de Paul Cézanne y "Odalisca en la terraza" de Henri Matisse.

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El Renoir tiene un valor de tres millones de euros; el Cézanne, de seis millones de euros y el Matisse, de unos 20 mil euros, según la policía.

La Fundación Magnani Rocca, situada a 20 kilómetros de Parma, alberga la colección del historiador de arte Luigi Magnani, que también incluye obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya y Monet.

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Este robo es el último de una serie de atracos perpetrados contra importantes museos de Europa.

El pasado mes de octubre, unos ladrones irrumpieron en pleno día en el mundialmente famoso Museo del Louvre de París y huyeron en menos de ocho minutos con joyas de la Corona por valor de 102 millones de dólares.

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