Tras su reunión con una comitiva de maestros de Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los acuerdos alcanzados son para beneficiar a niños y niñas del estado y no para la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o para el sindicato.

“Esperaban hablar conmigo y dijimos siempre que sea para apoyar a las niñas y los niños de Oaxaca, ahí vamos a estar. (...) Fue una plática, pues como debe ser, entre una sección sindical, que en realidad no se planteó nada para el sindicato, nada para los de la Comisión de la sección 22, sino todos eran solicitudes de las y los maestros de Oaxaca y el gobierno”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 14 de agosto, la Mandataria también aclaró que los 800 millones otorgados en junio para el magisterio, no fue para atender exigencias de la CNTE, la cual había declarado un paro indefinido y plantón en la Ciudad de México.

“Recuerden que había se había planteado, no es el primer año, que había para las y los maestros de Oaxaca, 800 millones de pesos más. Tiene que quedar muy claro que no es para el sindicato, ni para la Coordinadora, es para los maestros de Oaxaca y hay un procedimiento para qué son esos recursos, son para renivelaciones, recategorizaciones, en fin, varios temas”, sostuvo.

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En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo informó que durante la reunión de ayer se discutió el apoyo a útiles escolares y uniformes para estudiantes, por lo que se acordó que continúen becas federales y estatales, las cuales existen en otros estados como San Luis Potosí, Colima y Puebla.

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“Planteamos que se puede apoyar al estado de Oaxaca para que conserven los programas como venían igual que se hace en Puebla, igual que se hacen para apoyar el presupuesto del Estado para este tema, para que las niñas y los niños pues tengan el recurso del uniforme que ya de por sí tenían y que de hecho fue algo que pidió la sección 22”, mencionó.

En ese sentido, señaló que en la reunión se abordaron esos temas en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su titular, Mario Delgado Carrillo. Ayer, Yenny Pérez, secretaria general de la sección 22 de la CNTE, informó que durante el encuentro con la mandataria también se alcanzaron más de mil 300 plazas en Oaxaca.

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