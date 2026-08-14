El vello que aparece en el rostro suele causar incomodidad en algunas personas, quienes para deshacerse de él eligen métodos que no siempre son amigables con la piel.

Debido a que se trata de la zona más delicada del cuerpo, merece otro tipo de procedimientos para remover los pelitos de las patillas, alrededor de la boca, en medio de las cejas, etcétera.

Así que antes de tomar las pinzas, el rastrillo o una navaja, te presentamos las opciones más seguras para olvidarte del vello facial.

¿Qué métodos no se recomiendan para eliminar el vello facial?

De acuerdo con el blog de la marca Nivea, pese a que existen varias opciones para quitar el vello del rostro, no todas son adecuadas porque dañan la piel si se hacen de manera incorrecta o prolongada.

Depilación con cera

La cera elimina el vello desde la raíz; sin embargo, en el rostro debe utilizarse con precaución porque a una temperatura alta puede provocar quemaduras.

Otro de sus efectos es la irritación, por lo que no se recomienda en personas con piel sensible.

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Depilación con pinzas

Esta opción parece práctica para retirar los vellos uno por uno, pero con el uso frecuente suele ocasionar molestias y encarnación.

En cambio, se recomiendan usarlas sólo cuando los pelitos van creciendo, y no cuando ya están largos.

Perfilador, rastrillo o crema depilatoria

Aunque ofrecen una solución rápida y sencilla, también presentan desventajas. Por ejemplo, las cuchillas cortan el vello al ras de la piel, mientras que las cremas depilatorias contienen sustancias químicas para debilitarlo y retirarlo.

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Si tu piel es sensible o el producto no es adecuado para ti, es probable que te causen irritación y enrojecimiento.

Remedios naturales

De igual manera, existen métodos que implican el uso de miel, avena o limón para quitar el vello facial. No obstante, además de que sus resultados son tardíos, pueden traer efectos negativos.

Incluso si no tienes intolerancia a cualquiera de esos ingredientes, corres el riesgo de experimentar una reacción alérgica.

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Elegir una técnica adecuada de depilación hace la diferencia entre una piel suave y una irritada. Foto: Pexels

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¿Cuáles son los métodos más seguros para quitar el vello facial?

Depilación láser

Un artículo de la marca L'Oréal explica que este procedimiento utiliza pulsos de luz para actuar sobre el folículo y disminuir el crecimiento del vello, por lo que sus resultados son más duraderos y no dañan la piel.

Eso sí, uno de sus puntos débiles es que no es un procedimiento de una sola vez. Para conseguir el resultado deseado, se necesitan varias sesiones debido a que el vello no crece al mismo tiempo en todas las zonas de la cara.

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Y es importante mencionar que es un método costoso; aunque la inversión vale la pena si te gusta lucir un cutis impecable. Recuerda hacerlo con un profesional.

Depiladora facial

Los expertos de Phillips indican que esta herramienta es similar a las pinzas, aunque con la ventaja de que puede atrapar y eliminar varios vellos en una sola pasada. Además, es fácil de utilizar en casa.

Un dato a destacar es que las depiladoras para las piernas o las axilas no se deben usar en la cara, puesto que son diferentes zonas y trabajan con diferentes potencias.

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¿Conocías los anteriores métodos? Antes de eliminar los vellos faciales, lava tu rostro para retirar la suciedad, la grasa y otras impurezas. Y después del procedimiento, trata a tu piel con delicadeza.

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