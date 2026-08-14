Las canas pueden aparecer en cualquier momento y, aunque llevarlas al natural es una opción cada vez más popular, también hay quienes prefieren cubrirlas con un cambio de color. En ese caso, elegir el tono correcto puede hacer una gran diferencia, especialmente cuando se busca que el resultado se vea uniforme y natural.

No todos los colores de tinte ofrecen la misma cobertura. Los tonos naturales, particularmente los que pertenecen a las gamas de castaños y rubios, suelen ser una buena alternativa cuando el objetivo principal es cubrir el cabello blanco. Además, la elección del color puede ayudar a evitar contrastes demasiado marcados cuando las raíces comienzan a crecer.

¿Qué tonos de tinte cuben mejor las canas?

1.Castaño medio

El castaño medio es uno de los tonos más versátiles para cubrir las canas. Al encontrarse en una gama intermedia, puede aportar una cobertura uniforme sin crear un contraste tan fuerte entre las raíces y el resto del cabello cuando comienzan a aparecer nuevas canas.

Es una buena opción si buscas mantener un color de apariencia natural y no quieres hacer un cambio demasiado drástico.

Color castaño medio. Foto: Instagram @wiglerpelucasgt

2.Castaño oscuro

Si tu cabello natural es oscuro y quieres mantenerlo así, el castaño oscuro puede ayudarte a conseguir una cobertura intensa.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los tonos demasiado oscuros pueden hacer que las nuevas canas sean más evidentes conforme crece el cabello. Por eso, si tienes una cantidad considerable de cabello blanco, un castaño ligeramente más claro puede resultar más fácil de mantener.

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Color castaño oscuro. Foto: Instagram @jorgegomezestudiohair

3.Chocolate

Los tonos chocolate son una alternativa para quienes quieren cubrir las canas sin recurrir a un castaño demasiado oscuro. Sus matice cálidos aportan dimensión al cabello y pueden darle una apariencia más luminosa.

Además, es un color que puede adaptarse a diferentes bases de cabello, aunque el resultado final dependerá del tono que tengas antes de aplicar el tinte.

Color chocolate. Foto: Instagram @beautybykeeks_

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4.Rubio oscuro

El rubio oscuro puede ser una buena opción para quienes quieren suavizar el contraste entre las canas y el cabello teñido.

Al ser más claro que los castaños profundos, las raíces grises pueden integrarse de manera menos evidente cuando comienzan a crecer. Esto puede resultar especialmente práctico si no quieres estar retocando el color con tanta frecuencia.

Color rubio oscuro. Foto: Instagram @gerardoclaudiostudio

5.Cobrizo natural

Los tonos cobrizos también pueden cubrir las canas, pero requiere una elección más cuidadosa. Los tonos naturales o con una base neutra pueden ofrecer una cobertura más uniforme que los cobrizos demasiado intensos.

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Además de aportar calidez, el cobrizo puede darle mayor dimensión al cabello y convertirse en una alternativa para quienes quieren algo diferente a los clásicos castaños.

Cabello cobrizo. Foto: Instagram @lizbeth.hairstylist

¿Qué debes tomar en cuenta antes de teñir las canas?

Más allá del color, hay un detalle importante: la cantidad de canas que tienes y su textura. El cabello canoso puede ser más resistente a la coloración en algunas personas, por lo que elegir un tinte permanente formulado para cobertura de canas puede ser más efectivo que utilizar únicamente un baño de color o un producto semipermanente.

También es importante revisar las indicaciones del producto y respetar el tiempo de exposición recomendado. Dejar el tinte durante más tiempo del indicado no necesariamente significa obtener una mejor cobertura y puede afectar la fibra capilar.

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Si tienes una cantidad importante de canas o quieres realizar un cambio de color considerable, acudir con un colorista puede ayudarte a elegir la fórmula y el tono adecuados para tu cabello.

Un último consejo

Si tu objetivo es que el crecimiento de las canas se note menos, evita elegir un color demasiado alejado de tu tono natural. Cuanto mayor sea el contraste entre la raíz y el cabello teñido, más evidente será el crecimiento.

Por eso, antes de elegir el tinte, considera no solamente qué color te gusta, sino también cuánto mantenimiento estás dispuesta a darle. Un tono ligeramente más claro y cercano a tu base puede convertirse en un aliado para prolongar la apariencia uniforme del color.

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