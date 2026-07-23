Cada vez más personas deciden dejar crecer sus canas y convertirlas en parte de su estilo. Sin embargo, también aparece una de las dudas más comunes en el mundo de la belleza: ¿realmente los shampoos morados sirven para cuidar el cabello canoso o son solo una tendencia? La respuesta corta es sí, pero no hacen lo que muchas personas imaginan.

¿El shampoo morado sirve para canas? Foto: Unsplash

¿Para qué sirve un shampoo morado?

El shampoo morado está formulado con pigmentos violetas que ayudan a neutralizar los tonos amarillos o anaranjados que pueden aparecer en el cabello blanco, gris o decolorado.

Con el paso del tiempo, factores como el sol, la contaminación, el calor de las herramientas de peinado o incluso algunos minerales presentes en el agua pueden hacer que las canas pierdan su tono plateado y adquieran un aspecto amarillento.

Ahí es donde entra el shampoo morado: ayuda a mantener un color más frío, brillante y uniforme.

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Lo que el shampoo morado no hace

Aunque es un gran aliado para el mantenimiento del color, no elimina las canas, no las hace aparecer antes ni cambia la textura del cabello. Tampoco teñirá de gris un cabello oscuro ni sustituye los tratamientos de hidratación que muchas veces necesitan las melenas con canas.

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¿Quiénes deberían usarlo?

No todas las personas con canas necesitan incorporar un shampoo morado a su rutina.

Puede ser una buena opción si:

Tus canas comienzan a verse amarillas.

comienzan a verse amarillas. Tienes el cabello completamente blanco o gris.

completamente blanco o gris. Pasas mucho tiempo al sol.

Utilizas con frecuencia secadora o plancha.

Si tus canas aún son pocas y mantienen un tono plateado natural, probablemente no notarás grandes cambios.

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¿Cada cuánto se recomienda usarlo?

La frecuencia dependerá de cada tipo de cabello, pero la mayoría de los especialistas recomienda utilizarlo una o dos veces por semana, alternándolo con un shampoo hidratante.

Usarlo todos los días no necesariamente dará mejores resultados e incluso podría resecar el cabello si la fórmula no contiene ingredientes acondicionadores.

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El secreto está en el cuidado integral

Las canas suelen ser más secas y ásperas porque producen menos melanina y, con frecuencia, menos grasa natural. Por eso, además del shampoo morado, conviene incorporar mascarillas hidratantes, aceites ligeros o acondicionadores nutritivos que ayuden a mantener el brillo y la suavidad.

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En otras palabras, el shampoo morado sí funciona, pero su verdadero superpoder no es eliminar las canas, sino conservar ese tono plateado luminoso que hace que una melena gris luzca cuidada, moderna y elegante.

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