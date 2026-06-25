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Cada vez más personas deciden dejar sus canas al natural, ya sea por comodidad, estilo o porque han aprendido a verlas como parte de su identidad. Sin embargo, el cabello canoso también tiene necesidades diferentes a las del cabello pigmentado.
Con el paso del tiempo, las canas suelen volverse más secas, porosas y susceptibles a factores externos que pueden afectar su color y brillo. Si has notado que tu melena luce apagada o amarillenta, alguno de estos errores podría estar detrás del problema.
1. No hidratar el cabello con frecuencia
Al perder melanina, las canas suelen volverse más ásperas y secas. Por eso, una de las principales necesidades del cabello canoso es la hidratación.
Si no utilizas mascarillas, acondicionadores o tratamientos hidratantes de forma regular, el cabello puede lucir opaco y perder movimiento.
2. Olvidar la protección solar
Así como la piel necesita protección frente a los rayos UV, el cabello también puede verse afectado por la exposición solar.
Las canas son especialmente vulnerables porque carecen del pigmento natural que ayuda a proteger la fibra capilar. El resultado puede ser una apariencia amarillenta o sin brillo.
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Utilizar productos con protección UV o cubrir el cabello durante exposiciones prolongadas al sol puede ayudar a conservar su color.
3. No usar shampoo matizante cuando es necesario
Uno de los problemas más comunes de las canas es que pueden adquirir tonos amarillos debido a factores como la contaminación, el calor o algunos minerales presentes en el agua.
Los shampoos morados o matizantes ayudan a neutralizar esos reflejos indeseados y mantener un tono más brillante y uniforme. Eso sí, los especialistas recomiendan utilizarlos según las necesidades del cabello y no en cada lavado.
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4. Abusar de herramientas de calor
Secadoras, planchas y rizadores pueden dañar la fibra capilar, especialmente cuando se usan sin protección térmica.
El calor excesivo favorece la resequedad y puede hacer que las canas pierdan brillo, se vuelvan quebradizas y adquieran un aspecto apagado. Reducir la temperatura y aplicar protectores térmicos antes de peinarse puede marcar una gran diferencia.
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5. Utilizar productos demasiado agresivos
Algunos shampoos con fórmulas muy fuertes o con exceso de sulfatos pueden eliminar los aceites naturales que ayudan a mantener el cabello saludable.
En el caso de las canas, esto puede traducirse en una textura más áspera y una apariencia menos luminosa. Por eso, muchos expertos recomiendan optar por productos formulados para cabello maduro, seco o canoso.
¿Cómo mantener unas canas luminosas?
La clave está en combinar hidratación, protección y productos adecuados para sus necesidades. Además de una rutina constante, los recortes regulares y una alimentación equilibrada también pueden contribuir a que el cabello luzca más sano.XC
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Porque las canas no tienen por qué verse opacas. Con los cuidados correctos, pueden convertirse en uno de los rasgos más elegantes y sofisticados de cualquier melena.
Leer también: Cómo saber si tu cabello necesita hidratación o nutrición
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