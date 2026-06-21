La pérdida de cabello es una de las preocupaciones estéticas más frecuentes entre los hombres y, aunque hasta hace algunos años se le solía asociar a etapas avanzadas de vida, la realidad es que el proceso puede comenzar desde edades tempranas y afectar la imagen personal, la autoestima e incluso la percepción del envejecimiento.

Según la Asociación Estadounidense de Pérdida de Cabello, alrededor de dos tercios de los hombres experimentan algún grado de pérdida capilar antes de los 35 años, mientras que cerca del 85% presenta un adelgazamiento significativo del cabello hacia los 50.

El doctor Bernardo Goldzweig Hans, director médico de Clínica BGH Medicina Estética, explica que “la causa más frecuente de pérdida de cabello en los hombres es la alopecia androgenética, también conocida como calvicie común o hereditaria. Se trata de una condición en la que los folículos pilosos son sensibles a ciertas hormonas, lo que provoca que el cabello se vuelva cada vez más fino hasta dejar de crecer”.

Sin embargo, el especialista indica que la predisposición genética no determina por sí sola cuándo aparecerá el problema ni qué tan rápido evolucionará. “Mientras algunos hombres comienzan a notar cambios desde los 20 años, otros pueden conservar una buena densidad capilar durante décadas. La combinación entre predisposición genética y estilo de vida suele marcar una diferencia importante en la velocidad con la que avanza la pérdida de cabello”.

Los avances de la ciencia también han vinculado el estrés crónico, alteraciones hormonales, deficiencias nutricionales, tabaquismo, falta de sueño y ciertas enfermedades como factores que pueden contribuir a acelerar el proceso de pérdida capilar.

La causa más frecuente de pérdida de cabello es la calvicie común o hereditaria. Foto: Magnific

Las señales que suelen pasar desapercibidas

Uno de los principales obstáculos para tratar la caída del cabello es que muchas personas buscan ayuda cuando la pérdida ya es evidente. “Uno de los errores más comunes es pensar que la alopecia solo existe cuando aparecen zonas completamente despobladas”, señala el especialista. La alopecia suele comenzar de forma gradual y con señales que pueden confundirse con cambios temporales o poco relevantes.

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“Aunque no siempre es posible evitar por completo la caída del cabello cuando existe una predisposición genética, sí es posible retrasar su progresión y mantener una mejor salud capilar durante más tiempo y por eso lo más importante es actuar de manera temprana”, afirma Goldzweig.

Entre los signos que merecen atención se encuentran una mayor cantidad de cabello en la almohada o en la regadera, una disminución progresiva de la densidad, el ensanchamiento de las entradas o la sensación de que el cabello luce más fino y frágil de lo habitual.

Asimismo, el médico estético recuerda que perder cabello diariamente no siempre es motivo de alarma, pues es normal perder entre 50 y 100 cabellos al día como parte del ciclo natural de renovación capilar. El problema aparece cuando la caída supera la capacidad de regeneración del folículo.

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Es recomendable estar atentos a señales como pérdida de densidad del pelo. Foto: Magnific

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Más allá del trasplante capilar

Durante años, muchas personas asociaron el tratamiento de la pérdida de cabello casi exclusivamente con los trasplantes capilares, pero “la medicina capilar ha evolucionado de forma notable y hoy contamos con diversas alternativas”, comenta Goldzweig.

Dependiendo de cada caso y del tipo de calvicie, pueden emplearse tratamientos médicos para controlar la caída y estimular el crecimiento, así como terapias regenerativas dirigidas a mejorar la actividad de los folículos que aún conservan capacidad de producir cabello. Entre ellas se encuentra la medicina regenerativa capilar, que utiliza pequeñas muestras de tejido del propio paciente para obtener células y factores biológicos con potencial regenerador.

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Por su parte, la Academia Estadounidense de Dermatología y la Guía de Práctica Clínica (GPC) mexicana para el diagnóstico y tratamiento de la alopecia androgenética masculina contemplan opciones farmacológicas como el minoxidil y el finasteride para determinados pacientes. Estos tratamientos pueden ayudar a ralentizar la progresión de la pérdida capilar y favorecer el crecimiento del cabello, aunque deben utilizarse bajo supervisión médica.

Hay shampoos que pueden ayudar, pero estos deben ser recomendados por un experto en dermatología o medicina estética. El tricólogo está especializado en tratar afecciones de cuero cabelludo y cabello. Foto: Magnific

“Lo más importante es entender que cuando la pérdida de cabello se detecta a tiempo, en muchos casos es posible estabilizar el proceso, recuperar densidad y prolongar la vida útil de los folículos mediante tratamientos mínimamente invasivos y personalizados”, concluye el experto.

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